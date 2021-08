Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 28 agosto al 3 settembre 2021 ci svelano che Ridge apparirà perplesso dopo aver sentito Brooke dire a Bill che lo amerà per sempre. Il Forrester si mostrerà pensieroso con Shauna che, come prevedibile, si dichiarerà pronta a consolarlo. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 28 agosto al 3 settembre 2021

La Fulton non perderà l’occasione per dimostrare a Ridge che di lei può fidarsi e lui finirà per confessargli la sua perplessità dopo aver udito la conversazione tra Brooke e Bill. A mantenere accese le speranze dello Spencer ci penserà Quinn, che spingerà Bill a non disperare dicendogli che sa una cosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Intanto Brooke si recherà da Ridge e troverà Shauna in camera da letto.

La dichiarazione d’amore che Bill farà a Brooke sarà udita anche da Katie, che potrà ascoltare le parole del marito dalla porta socchiusa dello studio. Katie sarà delusa e chiederà a Bill una spiegazione. I chiarimenti non serviranno a molto e Katie in lacrime dirà a Bill che lo lascerà perché lui è ancora innamorato di Brooke.

Neppure i chiarimenti tra la Logan e Ridge avranno l’esito sperato. I due parleranno di Shauna e dei motivi per cui Brooke ha detto a Bill che lo amerà per sempre. Subito dopo Shauna farà notare a Brooke che è lei la nuova moglie di Ridge e lui lascerà Brooke, pronto a farsi consolare dalla Fulton.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: Bill si dichiarerà a Brooke

La decisione di Ridge di lasciare Brooke renderà felice anche Quinn, che potrà gioire per la vittoria dell’amica. Intanto Bill, rimasto solo dopo che Katie lo ha lasciato, cercherà di convincere Brooke a tornare con lui rivelandole che la ama ancora. La Logan però insisterà affinché lui rifletta bene e non agisca impulsivamente.

Dopo una profonda riflessione Bill penserà ancora che il suo futuro è con Brooke? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

