Le anticipazioni di Beautiful dal 22 al 28 maggio 2021 ci svelano che assisteremo all’epilogo del piano messo in atto da Thomas. Il giovane Forrester infatti chiede a Zoe di sposarlo. Quando Thomas da la notizia del suo imminente matrimonio con Zoe a Hope e Douglas la reazione del piccolo è esattamente quella che aveva immaginato.

Beautiful soap, anticipazioni trama puntate dal 22 al 28 maggio 2021

I timori di Douglas di perdere l’affetto di Hope sono la molla sulla quale Thomas ha sempre contato per poter riavere la Logan. Invano Liam, Carter e Steffy hanno sempre cercato di mettere in guardia la figlia del dottor Reese sulle reali intenzioni di Thomas. Neppure i rimproveri che sono giunti al figlio di Ridge da parte del suo amico Vinny, che non ha esitato a mostrarsi contrario sul fatto di coinvolgere il piccolo e ignaro Douglas nei piani del padre, sono serviti a fargli cambiare idea. Quando Zoe, seppur titubante, accetta la richiesta di matrimonio di Thomas, Hope cerca di convincerlo almeno a rimandare le nozze per dare modo al piccolo di abituarsi alla nuova situazione.

Thomas sa bene che il solo modo per riavere Hope è quello di spingere Douglas a supplicarla di sposarlo, e quando padre e figlio rimangono da soli allo chalet non esita a dire al piccolo che solo se Hope accettasse di diventare sua moglie lui sarebbe disposto ad annullare il matrimonio con Zoe. La situazione di salute di Sally sembra farsi sempre più complicata e Flo spera davvero che la ragazza accetti la proposta di Wyatt e possa almeno vivere i suoi ultimi giorni di vita al fianco della persona che ama.

Trame Beautiful anticipazioni italiane: la clamorosa rivelazione di Steffy

Mentre Hope è intenta a discutere con Thomas, sperando di riuscire a convincerlo a rimandare le nozze con Zoe, Liam e Steffy giocano con Kelly e Beth. Un velo di tristezza però oscura lo sguardo di Liam, che non può fare a meno di soffrire per la recente separazione dalla Logan e spera in cuor suo che la loro famiglia possa ricongiungersi quanto prima.

Neppure Steffy appare del tutto felice, a causa dello stratagemma escogitato dal fratello per fare allontanare Hope da Liam. Dopo molte esitazioni la giovane decide di confessare allo Spencer la verità sulla sera in cui l’ha baciato, rivelandogli che era tutta una messinscena escogitata da Thomas per far sì che Hope si allontanasse da lui.

La rivelazione di Steffy a Liam comporterà delle inevitabili conseguenze? Sarà ormai tardi per tentare una riconciliazione tra Liam e Hope? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.

Qui, trovate i video Beautiful Mediaset delle puntate.