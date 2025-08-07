Sarà un ritorno con grandi sorprese quello che attende i fans di Beautiful. La soap americana si prepara infatti a tornare nel pomeriggio di Canale 5, dopo la pausa estiva, e tra le novità spicca l’addio di un personaggio ormai “storico”. Di chi si tratta e perché lascia il cast? Continua a leggere per scoprire di più.

Beautiful, trame future: Bill Spencer dovrà dire addio a uno dei suoi figli

Le trame delle prossime puntate di Beautiful rivelano che presto per Bill Spencer arriverà il momento di “salutare” uno dei suoi figli. L’editore – che negli ultimi episodi è stato coinvolto in un avvicinamento con Poppy Nozawa – si troverà ad affrontare l’allontanamento di un odei suoi rampolli: si tratterà di Liam o piuttosto di Wyatt Spencer?

Ebbene, gli spoiler rivelano che sarà proprio quest’ultimo a lasciare Los Angeles. Contrariamente a quanto accaduto in passato, la sua partenza sarà preceduta da un vero e proprio commiato, durante il quale il giovane informerà il padre di sentire l’esigenza di lasciare Los Angeles e cambiare aria. Non assisteremo quindi a un eclissarsi del personaggio – come avvenuto in passato per altri interpreti – ma di un “addio” vero e proprio.

Perché Wyatt Spencer lascia Beautiful?

Il fratello di Liam Spencer – che già negli ultimi tempi era stato messo un po’ a margine della narrazione – tornerà protagonista per un addio che tuttavia spiegherà solo in modo marginale i motivi che lo avranno spinto a questa scelta. Il giovane infatti dichiarerà al padre di voler lasciare la villa sulla spiaggia, senza però parlargli né delle ragioni, né dei suoi piani per il futuro.

Il fatto che sia stato tenuto negli ultimi tempi in un ruolo secondario, non ci aiuterà a capire se la sua relazione con Flo Fulton sia ancora “in buona salute”. Di conseguenza resterà il dubbio sui motivi che lo spingeranno ad abbandonare Los Angeles: partirà con lei, oppure sarà proprio una rottura con la ragazza a spingerlo a cambiare aria?

Quello che è certo è che la sua scelta non entusiasmerà l’editore.

Wyatt tornerà in Beautiful?

La sua partenza lascia un finale aperto, e non possiamo certo escludere che in futuro la produzione decida di “ripescarlo” e riportarlo al centro di qualche nuova trama. Al momento però le intenzioni dell’attore che lo interpreta da 10 anni – Darin Brooks – sembrerebbero escludere questa ipotesi.

Proprio Brooks ha condiviso nel suo profilo social un post con il quale annuncia ai fans The Bold and the Beautiful il suo addio al cast. “Molti di voi hanno visto che non sono più nei titoli di coda della soap. Dopo dieci anni incredibili, è tempo per me di salutare Wyatt Spencer” ha dichiarato.

Ringraziando la produzione, i colleghi e i tantissimi fans per l’affetto dimostrato in questo decennio, Brooks ha anche specificato che per il momento non è in grado di dire se il suo addio sarà definitivo. Wyatt tornerà nelle trame della serie tv americana? Al momento non possiamo dare una risposta, ma vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Beautiful.