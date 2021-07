Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia la figura di Thomas è passata in secondo piano, per lasciare il posto alla messinscena ideata da Sally con la complicità della dottoressa Escobar. Ma presto il figlio di Ridge tornerà protagonista e la vicenda che lo attende promette di tenere tutti con il fiato sospeso. Cosa accadrà a Thomas? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Thomas viene rapito

Bill e Liam sono nei guai con la giustizia perché accusati di aver causato volutamente la morte di Vinny. Thomas è però venuto in possesso di alcune prove schiaccianti che potrebbero dimostrare l’innocenza dei due. Il figlio di Ridge mostra all’avvocato degli Spencer, Justin, dei video che testimoniano che Vinny si è suicidato. Thomas è convinto che il legale deciderà di usare quelle prove per scagionare padre e figlio.

Ma i piani di Justin sono leggermente diversi: l’avvocato infatti conta di impossessarsi della Spencer Publication, con Bill ormai fuori gioco, e vendicarsi così di tutte le umiliazioni subite dal suo capo. Per fermare Thomas e impedirgli di rivelare quella verità scomoda per lui, decide di rapirlo. Dopo avergli sequestrato il cellulare lo rinchiude così nel seminterrato.

Ma la scomparsa del giovane Forrester ha fatto nascere molti sospetti su Justin da parte di Ridge e di Hope. Ridge discute con Wyatt della strana scomparsa del figlio e lo convince a telefonare all’avvocato, che proprio in quel momento si trova nella stanza dove è rinchiuso Thomas. Nel frattempo Hope ha scoperto che il ragazzo è tenuto prigioniero nei sotterranei e restando nascosta ha modo di ascoltare una conversazione tra lui e il suo rapitore. Quando l’avvocato si allontana per rispondere al telefono a Wyatt Hope cerca di liberarlo.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Thomas, liberato da Hope, fa scagionare Bill e Liam

Il piano della giovane Logan riesce e il figlio di Ridge viene liberato dalla gabbia dove lo teneva rinchiuso Justin. La deposizione di Thomas riesce a far scagionare Bill e Liam. Lo Spencer senior, tornato a prendere le redini dell’azienda, non esita a licenziare in tronco Justin.

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché il legale decide di recarsi alla casa di moda per incontrare il Forrester senior. I suoi piani prevedono una possibile alleanza con Ridge per sbarazzarsi di Bill. Ma lo stilista accetterà? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.