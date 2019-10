Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano nuove vendette, manipolazioni e verità scioccanti. Thomas porterà avanti il suo piano distruttivo mentre Katie farà una scoperta scioccante sulla donazione dei reni. Brooke scoprirà il tradimento di Ridge e lo affronterà faccia a faccia. Sarà la fine del loro matrimonio?

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas infanga Brooke

Shauna continuerà a gironzolare attorno a Ridge. Assicurerà allo stilista che lei ci sarà sempre per lui se sua moglie non potrà. I suoi tentativi di seduzione funzioneranno? Durante un’aspra lite, Brooke darà uno schiaffone a Thomas e il ragazzo mediterà una folle vendetta contro lei e le sorelle Logan.

Più tardi, Bill andrà all’ospedale a trovare la sua amata Katie e si scontrerà con Shauna. La intimerà di stare il più lontano possibile dalle Logan, altrimenti scatenerà un putiferio contro di lei. Nel frattempo, Thomas sgancerà la prima bomba contro Brooke. Infatti, il fratello di Steffy manipolerà Danny per distruggere il matrimonio di Ridge e della madre di Hope.

Spoiler Beautiful, puntate americane: Katie a rischio

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda in America garantiscono colpi di scena che lasceranno il pubblico senza parole. Shauna confesserà a Florence di aver baciato il marito di Brooke quando è svenuto ubriaco. La reazione di Flo sarà inimmaginabile. Brooke scoprirà che Ridge è andato a letto con la seducente Fulton. Tradita e amareggiata, la signora Logan deciderà di affrontarlo a muso duro. Lo stilista si mostrerà veramente pentito e distrutto per averla mancata di rispetto.

Allo stesso tempo, Thomas tenterà di portare Shauna dalla sua parte, usando i suoi sentimenti che prova per Ridge. Infatti, le chiederà di aiutarlo a spezzare il matrimonio di suo padre e della matrigna. Hope chiederà al marito Liam di aiutarla a tenere Thomas il più lontano possibile dal piccolo Douglas. La giovane Logan temerà che il fratello di Steffy possa scagliarsi contro il figlio per aver spifferato a tutti la verità sulla piccola Beth. Capendo le sue paure, Liam deciderà di aiutarla in questa impresa.

Ridge farà qualche modifica per ristabilire la serenità nella famiglia Forrester. Katie e il piccolo Will condivideranno un momento davvero toccante, prima che il dono della Logan possa avere gravi conseguenze.