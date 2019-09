Beautiful anticipazioni americane: Ridge tradisce Brooke con Shauna

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano clamorose novità. Sporchi affari, tradimenti e confessioni scioccanti sono gli ingredienti che saranno presenti nelle puntate della soap in onda fino a venerdì 20 settembre sulle reti della CBS. Ridge commetterà un gesto ignobile nei confronti di Brooke, mentre Shauna fa una confessione scioccante a Flo. Di che cosa si tratterà?

Anticipazioni americane Beautiful: Brooke attacca Ridge

Ridge, dopo le confessioni scioccanti di Thomas, deciderà di tirarlo fuori dai guai a tutti i costi. La difficile decisione dello stilista non piacerà molto alla moglie, che continuerà a ripetergli i sentimenti rabbiosi che prova nei confronti di Thomas. Nel frattempo, Flo verrà scarcerata dopo che Steffy gli ha urlato di essere una donna schifosa.

Successivamente, la signora Logan chiederà spiegazioni al marito circa l’affare che ha appena concluso con Thomas e Flo. Brooke non troverà giusto che il marito abbia preferito difendere l’uomo che stava per uccidere Hope e che le ha nascosto la verità su Beth. Per la donna, si tratta di un gesto imperdonabile e che merita di essere punito secondo la legge americana.

Lo stilista, però, non sarà d’accordo con la moglie perché ritterà colpa sua se il figlio ha commesso quei gesti ignobili. Il signor Forrester, furioso, se ne andrà via dopo essersi impegnato in un’epica battaglia con la moglie. Quest’ultima riceverà la visita di Shauna, ma la butterà fuori di casa.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Shauna innamorata

Le anticipazioni americane di Beautiful inoltre, annunciano tradimenti e coppie in crisi. Dopo aver litigato di brutto con Brooke, Ridge si rifugerà al Bikini Bar e affogherà la rabbia nell’alcol. Anche Shauna andrà nel medesimo locale dopo aver avuto un diverbio con la signora Logan. Nel vedere un Ridge molto alticcio, la donna si avvicinerà allo stilista.

La madre di Hope, preoccupata della lunga assenza del marito, chiederà a Eric se ha avuto sue notizie. Quest’ultimo lo vedremo risvegliarsi accanto a Shauna! Ridge sarà scioccato su quanto successo tra lui e la signora Fulton ed entrambi prometteranno di tenere segreta la notte d’amore.

Più tardi, il padre di Thomas risolverà le cose con la moglie, ma non riuscirà a dimenticare il tradimento consumato con un’altra donna. Intanto, Shauna confesserà a Flo di provare forti sentimenti per Ridge. Quest’ultimo farà una promessa a Brooke che, però, potrebbe non essere in grado di mantenerla.