Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano bruttissime notizie che faranno piangere il cuore dei fan. Ridge prenderà una dolorosa decisione che farà felice una persona e renderà triste un’altra. Che cosa avrà in mentre l’amministratore delegato della Forrester Creations? E perché è in lacrime? In seguito gli spoiler delle puntate della longeva soap statunitense in onda in America.

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge in lacrime davanti a Brooke

Ridge Forrester, per il bene di suo figlio Thomas, si presenterà davanti agli occhi di Brooke e in lacrime metterà fine alla loro storia d’amore. Questo duro colpo spaccherà il cuore della signora Logan, che farà fatica a digerire la scelta dell’amministratore delegato della Forrester Creations. Lo stilista le farà capire di aver preso questa decisione quando ha saputo che Hope ha manipolato Thomas per fargli firmare i documenti che la vedono diventare madre di Douglas.

Dopo il violento scontro che ha visto Thomas cadere in una vasca piena di acido, lo stilista deciderà di divorziare da Brooke. Ridge non avrà più intenzione di continuare a vivere con la madre di Hope e sceglierà di proteggere la sua famiglia, quella formata con Taylor. Brooke, in preda alla disperazione, tenterà di convincerlo a cambiare idea. Ci riuscirà?

Spoiler puntate americane di Beautiful: Shauna consola l’ex di Brooke

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful annunciano che Brooke non accetterà la decisione drastica di Ridge. Infatti, la donna tenterà di trattenere lo stilista, mentre quest’ultimo preferirà troncare la loro love story. Un confronto doloroso quello della coppia più amata della soap statunitense.

Entrambi non riusciranno a trattenere le lacrime e piangeranno di fronte alla fine della loro travagliata storia d’amore. Mentre Brooke piangerà forte per la fine del suo matrimonio con Ridge, quest’ultimo correrà subito da Shauna e, in lacrime, si lascerà consolare dalla sua amante.