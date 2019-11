Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano brutte notizie. Hope farà di tutto per strappare Douglas da Thomas. Tra lei e il figlio di Ridge la situazione peggiorerà. Liam e Brooke saranno preoccupati per la giovane Logan, mentre Ridge dovrà scegliere tra sua moglie e Thomas. Chi sceglierà? Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in America.

Anticipazioni americane Beautiful: Ridge tra Thomas e Brooke

Mentre la faida tra Brooke e Thomas non passerà inosservata, Hope farà di tutto per ottenere la custodia di Douglas. Ridge bacerà Shauna, dopo che Brooke ha ignorato le sue chiamate. Il figlio di Thomas dirà a Hope che vuole vivere con lei, ma il padre non glielo permette. Ridge confesserà a Eric che la storia di Brooke con Stephanie si sta ripetendo con suo figlio Thomas e sua moglie Brooke.

Messo alle strette, lo stilista sceglierà di sostenere il padre di Douglas e di lasciare la moglie. In seguito, il signor Forrester troverà Shauna nel suo letto e i due finiranno per fare l’amore. Nel frattempo, Hope studierà un piano per ottenere l’affidamento di Douglas.

Spoiler Beautiful, puntate americane: scontro fatale tra Hope e Thomas

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful svelano che Hope coinvolgerà Brooke nel suo piano per allontanare Douglas da Thomas. Dirà alla madre che farà credere a Thomas di provare forti sentimenti per lui, in modo che lo psicopatico firmi le carte di adozione.

Eric e Quinn organizzeranno una festa di Halloween in cui Shauna coglierà l’occasione per ricordare a Ridge il loro bacio. Anche Hope parteciperà alla festa, nonostante i pareri contrari di Liam e Brooke. Il giovane Spencer, invece, porterà la piccola Beth a trascorrere la notte di Halloween con Steffy e Kelly.

Thomas e Douglas metteranno in difficoltà Hope con domande sul loro futuro insieme. La giovane Logan rischierà di farsi scoprire e lo psicopatico Forrester le farà una proposta indecente. In seguito, Steffy tenterà di convincere il fratello a non firmare la custodia congiunta. Hope si recherà alla Forrester Creations con i documenti di adozione e troverà una grossa sorpresa nel suo studio: Thomas e Douglas.

Il giovane Forrester giocherà sulla vulnerabilità della figlia di Brooke mentre lei cercherà di convincerlo a firmare i documenti. La situazione tra Hope e Thomas peggiorerà inaspettatamente. Liam e Brooke temeranno per la sicurezza della ragazza, ma non sarà l’unica in pericolo. Qualcuno morirà.