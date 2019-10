Beautiful anticipazioni americane: Hope sorprende Liam con Steffy

Le anticipazioni americane di Beautiful annunciano uno scontro epico tra Hope e Steffy. Le due sorellastre si ritroveranno nuovamente a lottare per Liam. La giovane Logan, dopo aver letto i messaggi della rivale nel cellulare del marito, deciderà di affrontare Steffy. Come andrà a finire tra loro?

Anticipazioni americane Beautiful: Liam incontra Steffy in segreto

Hope scoprirà i messaggi che Steffy ha inviato nel cellulare di Liam. La giovane Logan comprenderà che i due si vedono in segreto. Per la madre di Beth sarà impossibile non pensare a un possibile ritorno di fiamma tra suo marito e la sua rivale in amore. In realtà, Liam spiegherà alla moglie di essere stato costretto a incontrarla di nascosto, allo scopo di permetterle di vedere la piccola Beth/Phoebe. Inoltre, esorterà la moglie a mostrare compassione a Steffy.

La figlia di Brooke deciderà di affrontare la sua rivale in amore. Tra le due donne si accenderà l’ennesimo scontro. Steffy non perdonerà mai Hope per averle portato via sua figlia Phoebe dalla sua casa. Ricordiamo che la piccola Phoebe non è altro che Beth, la figlia di Hope. Quest’ultima darà un ultimatum a Liam, raccomandandogli di dire a Steffy che la loro relazione romantica è finita e che sono solo i genitori di Kelly.

Spoiler Beautiful, puntate americane: Hope vuole adottare Douglas

Dalle anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful emergono clamorosi colpi di scena. Hope dirà a Liam che vuole ospitare il piccolo Douglas nella loro casa. Dopo aver appreso che cosa stanno facendo Brooke e Hope, Thomas si dirigerà immediatamente a casa della matrigna. Hope spiegherà a Thomas i motivi per cui Douglas deve vivere con lei, Liam e la piccola Beth. Ridge, dopo aver chiesto a Steffy di perdonare suo fratello, prometterà a Thomas che Douglas rimarrà con lui.

Lo stilista resterà stupito quando scoprirà che il piano di Brooke era costringere Thomas a rinunciare a suo figlio. Il giovane Forrester sarà sempre più convinto di usare Zoe come musa ispiratrice per i suoi piani diabolici. Eric e Quinn faranno una festa di Halloween nella Villa Forrester. Shauna coglierà l’occasione per ricordare a Ridge del loro bacio. Hope cercherà di convincere Thomas a firmare i documenti dandole la custodia congiunta del piccolo Douglas. Nel frattempo, Liam porterà Beth a passare la notte di Halloween con Steffy e Kelly.