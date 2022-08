Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana targata CBS e ideata da William J. Bell e Lee Philips Bell? Riflettori puntati ancora su Quinn, che uscirà di scena nelle prossime puntate. Perché la Fuller lascerà il cast della soap? Scopriamolo insieme.

Beautiful spoiler USA, una relazione pericolosa

Volto simbolo delle ultime stagioni, Quinn Fuller Forrester è sicuramente uno dei personaggi più controversi e chiacchierati della soap ambientata nella metropoli americana. Fin dalle sue prime apparizioni nel 2013 si è mostrata particolarmente spietata e crudele.

Madre di Wyatt, nato dalla relazione con Bill Spencer, Quinn è poi convolata a nozze con Eric Forrester, una relazione naufragata anche a causa dell’odio che la Fuller ha sempre nutrito per Brooke. Come potremmo non ricordare il diabolico piano che la stessa Quinn ha messo in atto con l’amica Shauna per distruggere definitivamente il matrimonio tra la Logan e il figlio di Eric? Proprio quel gesto ha permesso al Forrester senior di accorgersi della perfidia della donna che aveva accanto, portandolo ad allontanarsi da lei.

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia stiamo assistendo a un riavvicinamento della coppia, una pace ritrovata che però rischia di non durare a lungo. Quinn infatti ha tradito Eric con Carter, un segreto condiviso solo con l’amica Shauna e con Paris. Se la complicità della Fulton è servita a Quinn per coprire la sua scappatella con Carter, una conversazione compromettente intercettata da Paris ha permesso alla ragazza di scoprire cosa è veramente accaduto tra la Fuller e il bell’avvocato, fidanzato con sua sorella Zoe.

E mentre Shauna ha promesso a Quinn di mantenere il segreto, Paris sembra invece pronta a svelare la verità.

Anticipazioni americane Beautiful, Eric lascia Quinn

Per la seconda volta Eric dirà addio a Quinn. Il Forrester senior infatti verrà a sapere quanto accaduto tra la moglie e il bell’avvocato e, complice il riavvicinamento di Donna, deciderà di dire definitivamente addio alla Fuller e tornare con l’ex.

Cosa farà Quinn? La fine della relazione con Eric sarà per lei l’occasione per vivere alla luce del sole la sua storia d’amore con Carter. Chi aveva temuto di vederla uscire di scena distrutta dalla fine della love story con Eric quindi resterà deluso. Ma allora cosa spingerà Quinn a lasciare la soap?

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: addio a Quinn

La decisione di abbandonare il cast di Beautiful è arrivata dall’attrice Rena Sofer – che da nove anni interpreta Quinn nella seguitissima soap americana. La Sofer ha pubblicato sul suo profilo Instagram la notizia, motivandola con il desiderio di andare avanti con la sua carriera di attrice e con l’attività di ceramista.

La notizia si è abbattuta come un vero e proprio “fulmine a ciel sereno” sui tantissimi fans, che in questi ultimi anni spesso si sono trovati a trattenere il fiato per i suoi mille intrighi che hanno finito per portarla al centro della scena. Un personaggio tutt’altro che marginale quindi, che promette ancora molti colpi di scena che la vedranno protagonista fino alle battute finali della sua esperienza.

Rena Sofer ha girato l’ultima puntata nei panni di Quinn il 5 agosto scorso, e i telespettatori statunitesi avranno modo di vedere la sua uscita di scena nella puntata di lunedì 29 agosto. In Italia, la differenza di programmazione, ci consentirà di trattenere il fiato in compagnia della Fuller ancora un po’, poiché l’ultima puntata che la vedrà protagonista sarà trasmessa sui nostri teleschermi solo il prossimo anno.

Per conoscere ulteriori dettagli, cari amici lettori, l'appuntamento è per i prossimi giorni, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda.