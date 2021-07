Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succederà prossimamente nella soap americana? Nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni in Italia la figlia di Ridge si appresta a rientrare a casa dopo un rocambolesco incidente in moto. In ospedale il dottor Finnegan si è occupato di lei, creando un legame che presto sfocerà in una love story. Le indiscrezioni provenienti dagli USA ci hanno già rivelato che una nuova gravidanza di Steffy la porterà a dubitare sull’identità del padre, a causa di un cedimento che l’ha portata a trascorrere una notte con l’ex Liam. Tutto si risolverà e Steffy e il dottor Finn inizieranno la loro vita di coppia. Ma nel loro menage familiare oltre al piccolo Hayes, potrebbe aggiungersi qualcun altro. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: Paris nuova coinquilina di Steffy

La nuova coinquilina di Steffy sarà nientemeno che Paris, la sorella di Zoe Cunningham. Non era certo facile immaginare che la figlia del dottor Reese, ovvero di colui che ha ideato lo scambio di culle ingannando Hope, Liam e Steffy, potesse addirittura ricevere una proposta da quest’ultima per trasferirsi a vivere a casa sua. Ma quando Zoe annuncerà alla sorella la sua decisione di trasferirsi a Parigi Paris non saprà davvero come uscire da una situazione difficile.

Nonostante sia divenuta responsabile della fondazione di beneficienza della Forrester Creations. Paris non sembra in grado di potersi mantenere un appartamento in affitto a Los Angeles, e quando Zoe disdice quello in cui vivono lei rischierà di trovarsi senza un tetto sulla testa. Ma una inaspettata proposta arriverà dalla figlia di Ridge che, colpita dalla facilità con cui Paris riuscirà a far cessare il pianto di Hayes, le proporrà di trasferirsi con lei e Finn. E Paris non si lascerà certo sfuggire l’occasione.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: i dissapori tra Paris e Zoe

Di certo sappiamo ben poco di Paris, comparsa da poco e rimasta sempre in penombra. Anche i suoi dialoghi con la titolare della Forrester Creations sono stati piuttosto limitati: le due non hanno mai avuto, fino a questo momento, occasione di parlare in privato. L’unica a conoscere Paris prima che facesse il suo ingresso a Los Angeles era Zoe, e l’accoglienza che ha riservato alla sorella appena ha saputo che si sarebbe trasferita da lei ed avrebbe lavorato nella sua stessa azienda non è certo stata delle migliori.

Zoe ha accusato Paris di volersi di nuovo intromettere nella sua vita, affermazioni che lasciano dubbi in chi non sa ancora molto di lei. Ma chi è veramente Paris? E quali conseguenze potrebbe avere la decisione di Steffy di averla come coinquilina? Certo è che la figlia di Ridge è impegnata in modalità smart working per la maternità, ma ben presto rientrerà in azienda.

Ormai sappiamo bene che nella celebre soap americana niente avviene per caso, e la decisione di Steffy potrebbe essere la base per una nuova intricata vicenda amorosa, che stavolta potrebbe allontanare il dottor Finnegan da lei. Siamo alle porte con un nuovo triangolo amoroso? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno.

Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.