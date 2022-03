Beautiful, anticipazioni puntate americane. Cosa succede prossimamente nella soap americana? Riflettori puntati sulla gravidanza di Steffy, che anche se appena iniziata rischia di sconvolgere la vita di molti personaggi delle celebre soap d’oltreoceano. Ma cosa accade?Scopriamolo insieme.

Beautiful, anticipazioni americane: un tradimento difficile da accettare

Finn e Hope si trovano a fare i conti con il tradimento dei rispettivi partner. Steffy e Liam infatti hanno ceduto alla passione, complice anche il fatto che lo Spencer ha confuso il manichino con le sembianze di Hope che Thomas abbracciava con la moglie. Un tradimento è sicuramente sempre difficile da digerire, in particolar modo quando di mezzo c’è anche un figlio. Proprio così: Steffy ha appena scoperto di essere in dolce attesa e si chiede chi sia il padre, Liam o Finn?

Questa è la stessa domanda che si pongono anche gli altri due personaggi coinvolti indirettamente in questa storia di tradimenti, ovvero Hope e Finn. Se quest’ultimo afferma di essere comunque disposto a concedere a Steffy un’altra possibilità, indipendentemente dall’esito del test di paternità, purché lei dimostri di aver completamente dimenticato lo Spencer, Hope non è dello stesso parere. La figlia di Brooke affronta il marito e gli riversa addosso la sua delusione per quel gesto che, in una sola notte, ha cancellato tutto quello che avevano costruito insieme.

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: arrivano i risultati del test

Dopo una lunga attesa arrivano finalmente i risultati del test di paternità. Steffy e Finn si recano in ospedale e il mistero sembra finalmente svelato: il padre del bambino è Liam!

Nel frattempo anche Thomas alla Forrester Creations è ansioso di conoscere gli esiti dell’esame da Ridge. Con lui c’è Vinny, ed è un dettaglio che i telespettatori della soap non dovrebbero lasciarsi sfuggire. Perché? Ecco spiegato il motivo di quella insolita presenza.

Nelle prossime puntate Beautiful infatti scopriremo che le parole con cui Thomas ha più volte invitato Hope a perdonare Liam non sono in realtà genuine, ma parte dell’ennesimo piano elaborato dal figlio di Ridge per poter avere la giovane tutta per sé.

Anticipazioni americane Beautiful: Hope e Steffy nella trappola di Thomas

L’esito del test lascia Finn attonito, ma nonostante questo riesce a perdonare Steffy e i due iniziano a guardare al futuro sicuri di costruire una famiglia felice. Purtroppo lo stesso non accade a Liam e Hope: quella sconcertante verità finisce per rendere ancora più difficile il perdono della figlia di Brooke nei confronti del partner.

In realtà questo era già stato previsto da Thomas, che d’accordo con Vinny ha elaborato un inganno machiavellico a spese della sorella e della Logan. Il motivo? Poter riavere Hope tra le sue braccia. La vera risposta del test di paternità indica che è invece Finn il padre del bambino, ma prima che questo segreto venga a galla ci vorrà del tempo. Come reagiranno i protagonisti, abilmente manovrati da Thomas, alla falsa notizia? Riuscirà davvero il figlio di Ridge nel suo scopo, oppure Hope e Liam dimostreranno di saper superare anche questa avversità?

Per sapere quali sviluppi avrà questa storia, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno, quando gli spoiler americani ci porteranno nuove avvincenti rivelazioni su questa vicenda. Le nostre anticipazioni straniere Beautiful terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse ogni pomeriggio su Canale 5.