Qualche giorno fa i fans americani di Beautiful hanno assistito a una new entry nel cast. Un uomo dall’aspetto misterioso ha infatti fatto il suo ingresso nella celebre e amata soap americana. Il suo nome è Remy Price, ma la notizia ha fatto scalpore soprattutto per il nome dell’attore che lo interpreta, un nome decisamente nuovo per il mondo delle soap ma che può vantare al suo attivo molti anni di collaborazione nel mondo dello spettacolo e della pubblicità.

Anticipazioni Beautiful: chi è Remy Price e qual è il suo ruolo nella soap USA?

Remy Price ha fatto il suo ingresso nella soap più longeva della TV in occasione dell’episodio andato in onda lo scorso 8 novembre oltreoceano. Il suo arrivo ha fatto sobbalzare moltissimi fans, che non hanno fatto fatica a riconoscere in lui il celebre attore Christian Weissmann.

Chiamato sul set a interpretare un uomo dal fascino misterioso associato a Electra Forrester – altra new entry negli episodi americani The Bold and the Beautiful – Weissmann ha alle sue spalle una lunga carriera cinematografica e nella pubblicità. Sebbene il mondo delle soap sia per l’attore un universo completamente nuovo, ha infatti esordito in giovanissima età.

Weissman ha iniziato la sua carriera di attore nel 2014 con un ruolo nella serie “Girl Meets World” di Disney Channel ed è apparso anche in alcuni episodi di American Housewife, Dear White People e Monsters.

Molti però hanno riconosciuto in lui l’attore che ha dato il volto a Nate nel revival di Peacock “Saved by the Bell“.

Beautiful, un nuovo volto tra le strade di Los Angeles

L’arrivo di Christian Weissmann sulla scena nel ruolo di Remy Price ha suscitato molto scalpore, visto che la sua presenza nel cast era stata tenuta top secret.

Con il suo ingresso Price porterà scompiglio nella famiglia Forrester, e in particolare in quella di Electra, un’altra new entry. La donna risulterà essere la figlia di John Forrester Jr, a sua volta figlio del defunto John Forrester, fratello di Eric. Si scoprirà così che la giovane è la nipote di Ivy Forrester.

Arrivata a Los Angeles dopo essere stata convocata da Carter Walton, Electra diventerà l’assistente di zia Ivy e collaborerà con lei per il rilancio del comparto gioielli della Forrester Creations, prendendo di fatto il posto occupato mesi prima da Quinn Fuller. La bella Electra non tarderà a fare colpo su Will, e inizialmente sembrerà che lei contraccambi i sentimenti del più giovane componente della famiglia Spencer. Tuttavia la giovane apparirà quasi timorosa di ottenere troppa visibilità, poiché questa potrebbe portare a galla un passato oscuro che ha a che fare con un ragazzo.

I telespettatori americani hanno già potuto vedere che proprio Remy Price sarà interessato ad alcune foto della ragazza, e le osserverà con un’attenzione sinistra. Che sia proprio lui il ragazzo protagonista di quel passato oscuro? Oppure è ossessionato da lei? Si prospetta una storia di stalking? Ad oggi gli spoiler non danno ulteriori indicazioni, e solo con le prossime puntate riusciremo a fare un po’ di chiarezza. Se anche voi – proprio come noi – siete curiosi di sapere quale sarà davvero il ruolo di Remy Price nella vita di Electra, continuate a seguirci per essere sempre aggiornati sulle news Beautiful.