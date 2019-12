Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da martedì 7 a domenica 12 gennaio annunciano tante sorprese che lasceranno i fan a bocca aperta. Liam e Steffy saranno molto felici di adottare la bambina di Florence. Il giovane Spencer prometterà a alla sua ex moglie che farà da padre alla piccola Phoebe. Nel frattempo, Reese verrà minacciato dal suo aguzzino.

Anticipazioni Beautiful, trame fino al 12 gennaio 2020

Florence, dopo aver osservato Reese ultimare un falso documento di nascita, gli chiederà maggiori informazioni sulla neonata che lui intende dare in adozione a Steffy. Messo alle strette, il ginecologo le racconterà tutta la verità. Reese preciserà di aver fatto uno scambio di culle solo per salvare se stesso e sua figlia Zoe dagli strozzini. Nel frattempo, Taylor dirà a Steffy che l’appoggerà nella decisione di adottare la neonata di Reese. Flo, invece, non riuscirà a essere felice della situazione in cui si è cacciata. Più tardi, Steffy e Taylor la raggiungeranno per conoscere meglio la neonata da adottare.

Liam, distrutto per la perdita della piccola Beth, si sfogherà con Wyatt. Inoltre, gli confiderà il desiderio di Steffy di adottare una sorellina per la piccola Kelly. La loro conversazione verrà interrotta da Hope che chiederà scusa al marito per averlo trattato male. Un uomo dall’aspetto losco si avvicinerà a Reese, ricordandogli il debito da pagare. Zoe, sopraggiungerà in quel momento e si accorgerà che c’è qualcosa che non va.

Spoiler Beautiful: Liam approva l’adozione

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful in programma fino a domenica 12 gennaio, annunciano che Steffy deciderà di adottare la neonata di Florence. La Forrester chiamerà Liam e gli spiegherà tutto. Il ragazzo, felice di poter dare una sorellina a sua figlia, approverà l’adozione. Taylor chiamerà subito Reese e gli comunicherà che la piccola verrà adottata da Steffy.

Il ginecologo, per concludere l’affare, le spiegherà che Florence vuole 250 mila dollari perché ha grossi debiti da pagare. Taylor e Steffy sgraneranno gli occhi: la cifra è troppo alta. Il dottore le farà capire che la giovane Fulton accetterà anche un piccolo anticipo in contanti. Taylor accetterà. Steffy, tra le lacrime, chiederà a Liam di vedere insieme la bambina di Florence, e lui acconsentirà.