Il prossimo venerdì 14 giugno avrà inizio al Grimaldi Forum di Monaco la 59esima edizione del Festival della televisione di Monte Carlo. La manifestazione, che premia programmi e volti della tv di tutto il mondo, vedrà come concorrente anche Beautiful, candidato nella categoria Miglior Telenovela/Soap opera.

Beautiful al Monte Carlo Tv Festival: la soap è di nuovo in lizza per la Ninfa d’oro

Dal 14 al 18 giugno 2019 si terrà nel Principato di Monaco lo “storico” Festival della tv di Monte Carlo. La kermesse si aprirà di venerdì con una cerimonia ultra glamour, per poi concludersi il martedì successivo con le consegne delle statuette ai vincitori, davanti ad un pubblico di oltre mille ospiti d’eccezione.

La prestigiosa manifestazione, fondata nel lontano 1961 dal Principe Ranieri III di Monaco, premia i migliori programmi e attori televisivi in tutto il mondo. Il compito di votare fiction, documentari, notiziari, soap operas e relativi interpreti, spetta ad una giuria internazionale formata da attori e professionisti della tv.

Le statuette assegnate ai trionfatori sono realizzate in oro e riproducono la ninfa Salmace dello scultore monegasco François Joseph Bosio. Da qui il nome del premio: Ninfa d’oro.

We are honored to announce our 14th consecutive nomination for the #MonteCarloTVFestival’s International TV Audience Awards in the “Telenovela/Soap Opera” category! We’re looking back on #BoldandBeautiful’s past Golden Nymph Awards to celebrate. 🏆 pic.twitter.com/27JHNcSUeD — Bold & The Beautiful (@BandB_CBS) June 6, 2019

In lizza ancora una volta per aggiudicarsi la Golden Nymph nella categoria Miglior telenovela/Soap opera è la statunitense The Bold and The Beautiful o, come la chiamiamo noi, semplicemente Beautiful.

Per la soap si tratta della quattordicesima candidatura consecutiva al Festival di Monte Carlo.

Beautiful e le statuette vinte al Festival Tv di Monte Carlo

Finora alle nomination ricevute da Beautiful al Monte Carlo Tv Festival sono corrisposte sempre vittorie. Ciò vuol dire che Beautiful ha trionfato nella sua categoria 13 volte su 13!

Riuscirà a portarsi a casa la sua 14esima Ninfa d’oro quest’anno? Si aggiudicherà il titolo di Miglior soap opera “strappato” solo un mese fa (ai Daytime Emmy Awards) da Febbre d’amore (Miglior serie drammatica)? Lo scopriremo fra pochi giorni! Intanto, mentre incrociamo le dita, ecco i primi nomi dei membri del cast di Beautiful che saranno presenti a Monaco:

Hope e Liam, rispettivamente interpretati da Annika Noelle e Scott Clifton, sono i protagonisti principali sia delle vicende in onda negli USA (divorzio) sia di quelle in onda in Italia (matrimonio).