Ha vissuto il percorso in solitaria dando una lezione a tutti. Beatrice Marchetti era una delle candidate alla vittoria dell’Isola dei Famosi ma purtroppo è stata eliminata ancora prima di arrivare in top tre. Si dice orgogliosa del suo percorso anche se la delusione per la mancata vittoria l’ha sfiorata. In questa intervista, rilasciata in esclusiva a SuperGuidaTV, Beatrice ci ha raccontato di non aver accettato subito di partecipare al reality. Non è stato un male stare da sola tanto che quando le chiediamo se le è mancato il confronto con il gruppo risponde così: “Sarei uscita prima. Io sono entrata in un secondo momento quando il gruppo si era già formato. Mi hanno vista come la nuova arrivata mandandomi subito in nomination”, ha rivelato.

Tra i naufraghi, Beatrice ha avuto degli screzi con Awed. Oggi si è lasciata tutto alle spalle tanto che quando facciamo accenno alle dichiarazioni fatte da Awed qualche giorno fa in merito ad una attrazione nei suoi confronti lei ci svela: “Se fossi stata single probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. In quel momento sull’Isola cercavo un amico, una persona che mi potesse sostenere. In lui ho visto una persona che potesse farmi da spalla, a livello di amicizia. Quando ho capito che lui provava interesse ho fatto un passo indietro. Essendo fidanzata non l’ho calcolato. Io avevo messo le cose in chiaro e lui sapevo che io ero fidanzata. Sull’Isola però si è ingigantito un po’ tutto”.

Beatrice è infatti fidanzata con Mathieu Magni. Un amore che la modella ha sempre tenuto lontano dai riflettori. Ci ha infatti confidato che prima della partenza Mathieu gli aveva manifestato l’intenzione di non andare in trasmissione. Poi però la produzione è riuscito a convincerlo e l’emozione di Beatrice è stata palpabile quando in occasione della finale ha potuto rivederlo. Dopo questa esperienza, Beatrice vorrebbe dedicarsi alla recitazione e allo stesso tempo vorrebbe portare avanti il progetto sulla linea di costumi creata sull’Isola. Alla domanda su una eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip ci risponde con un “vedremo”. Una convivenza stavolta da cui non potrebbe proprio sottrarsi.

Beatrice Marchetti, l’Intervista

Beatrice, cosa ti ha spinta a partecipare all’”Isola dei Famosi”? Che esperienza è stata?

Ho deciso di mettermi in gioco per far capire chi sono realmente. Volevo farmi conoscere al pubblico. Questa esperienza mi ha regalato una grande forza e grinta. Ho scoperto quali sono i miei limiti e sono riuscita a superarli. E’ stato anche un riscatto nei confronti di quelle persone che credono che le modelle riescano a vivere solo della loro immagine. Prima di partire avevo tanti preconcetti. Non sapevo se sarei riuscita a pescare e a sopravvivere.

Quali erano le tue paure?

Avevo tante paure perché non sapevo a cosa sarei andata incontro. Non ho mai frequentato il mondo della televisione e inizialmente non volevo accettare. Avevo dei tentennamenti e mi sono posta tante domande. Buttarsi nei reality è un terno a lotto perché ne puoi uscire bene o male. Ho sempre amato le sfide e mi sono messa in gioco. Sapevo però di essere una persona positiva e che non avrei creato problemi.

Pensavi di vincere? Hai provato un po’ di delusione essendo una delle favorite?

Credevo di vincere e sono rimasta delusa per il fatto di non aver conquistato il podio. Sono stata una delle poche persone che ha vissuto una trasformazione. E per me che sono una modella è stato difficile vivere da naufraga.

Tommaso Zorzi anche ha fatto il tifo per te tanto da essersi detto sicuro della tua vittoria. Ti saresti aspettata il suo sostegno?

Mi ha fatto piacere avere il suo sostegno. Io e Tommaso abbiamo la stessa età. L’ho sempre seguito e spero di conoscerlo.

Il fatto di aver vissuto questo percorso in solitaria ti ha premiato o ti ha anche penalizzato?

Il percorso in solitaria mi ha premiato perché mi ha permesso di fare uscire le mie sfaccettature. Rispetto agli altri che avevano delle mansioni assegnate, io mi sono costruita la mia Isola. Penso che sia uscito fuori il mio spirito grintoso. Stare da sola mi ha aiutato a far uscire fuori il lato migliore di me. Nella vita ho sempre temuto la solitudine e questa esperienza mi ha forgiato anche sotto questo aspetto.

Quanto ti è mancato il confronto con gli altri naufraghi? Pensi che se fin dall’inizio fossi stata nel gruppo sarebbe andata diversamente?

Penso che le cose sarebbero andare diversamente. Sarei uscita prima. Io sono entrata in un secondo momento quando il gruppo si era già formato. Mi hanno vista come la nuova arrivata mandandomi subito in nomination.

Immagino che un po’ di sconforto ti abbia colto. Hai pensato di mollare?

Non ho mai pensato di mollare. Era una scommessa con me stessa. I momenti di sconforto ci sono stati soprattutto di notte. Avevo il terrore degli animali notturni. Pian piano mi sono adattata. Nelle ultime settimane non mi dava più fastidio nulla.

Con Awed ci sono state delle tensioni tanto che tu l’hai mandato in nomination affermando di avere il dente avvelenato. Cosa non sei riuscita a perdonargli? Ti ha deluso?

Awed è una persona simpatica e divertente. L’ho nominato per essere coerente con il mio pensiero considerando che c’erano stati degli screzi. Tra i naufraghi è stato l’unico che mi ha lasciato un po’ di amaro in bocca.

Lui ha ammesso di aver provato un significativo interesse nei tuoi confronti. Questa sua dichiarazione ti ha colpito? Se tu fossi stata libera, ci avresti fatto un pensierino?

Se fossi stata single probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. In quel momento sull’Isola cercavo un amico, una persona che mi potesse sostenere. In lui ho visto una persona che potesse farmi da spalla, a livello di amicizia. Quando ho capito che lui provava interesse ho fatto un passo indietro. Essendo fidanzata non l’ho calcolato. Io avevo messo le cose in chiaro e lui sapeva che io ero fidanzata. Sull’Isola però si è ingigantito un po’ tutto.

Durante la finale, in molti sui social hanno fatto notare come il tuo fidanzato Mathieu abbia fatto cadere nel vuoto il tuo “ti amo”. Come mai non ha contraccambiato in diretta? “Pudore” televisivo?

Assolutamente. Mathieu è una persona discreta che non ama stare sotto i riflettori. Il fatto che lui sia venuto in studio mi ha reso molto felice. Non so quanto ci abbia impiegato la produzione a convincerlo. Prima della mia partenza mi aveva infatti detto che non sarebbe mai andato in trasmissione. Ci avrebbe fatto un pensierino solo se fossi arrivata in finale.

E’ stato felice di questa tua esperienza? Cosa ti ha detto?

E’ stato molto felice ed entusiasta. Nessuno aveva scommesso un euro sul fatto che potessi arrivare in finale. Io stessa non credevo che avrei potuto raggiungere quel traguardo. Sono una persona schizzinosa e mi sento cambiata in meglio dopo questa esperienza.

Quando Roberto Ciufoli è sbarcato a Playa Imboscadissima hai dichiarato di non essere stata tanto felice. Poi ti sei ricreduta? E’ stata una convivenza tranquilla?

Sull’altra Isola con Roberto non mi ero trovata tanto bene perché lui era molto polemico. Dopo però è stato sé stesso e oltre all’ironia ha tirato fuori la sua sensibilità. Siamo stati una bella coppia e ci siamo divertiti parecchio.

Dopo questa esperienza, ti piacerebbe tuffarti in un altro reality? Al Grande Fratello Vip ti piacerebbe partecipare?

In futuro prenderò in considerazione le varie proposte. Mi piacerebbe studiare recitazione e lavorare nel cinema. E poi come imprenditrice vorrei portare avanti il mio progetto in merito alla linea di costumi. Mi fa piacere che abbia avuto successo. Per il Grande Fratello Vip, vedremo.