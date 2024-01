La trentesima puntata del Grande Fratello 2024 segna il ritorno nella casa più spiata d’Italia di Beatrice Luzzi. L’attrice, nota al grande pubblico per la soap “Vivere”, è pronta a tornare in gioco dopo la morte del padre che l’aveva costretta ad abbandonare momentaneamente la casa.

Beatrice torna nella casa del Grande Fratello 2024 dopo il lutto per la morte del padre

Lo scorso 3 gennaio 2024, Beatrice Luzzi in seguito alla morte del padre Paolo ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023/2024. Un lutto improvviso, anche se l’attrice aveva già abbandonato la casa poco prima di Natale per stare vicino al padre durante un delicato intervento. Dopo Capodanno la situazione si è complicata con l’attrice che è venuta a conoscenza della scomparsa del papà proprio mentre si trovata rinchiusa nella casa. Proprio la Luzzi, durante una chiacchierata con gli altri coinquilini, aveva affrontato il tema della morte con parole davvero potenti: “io dico che siamo infiniti e quindi la morte, in realtà, non è la fine di qualcosa ma semplicemente un rimescolamento di energia“.

Come avrà reagito alla morte del padre Paolo? Lo scopriremo durante la lunga diretta del GF che sicuramente dedicherà tantissimo spazio alla vicenda. Non solo il lutto di Beatrice Luzzi ha diviso, manco a dirlo, la casa. Alcuni concorrenti, infatti, hanno avuto dei comportamenti irrispettosi e scorretti tra i siparietti di Giuseppe Garibaldi e le frasi fuori luogo di Anita e Letizia.

Beatrice Luzzi e la scomparsa del padre: Alfonso Signorini: “mancanza di empatia al Grande Fratello”

Lo stesso Alfonso Signorini sui social ha commentato il comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello verso il lutto che ha colpito Beatrice Luzzi come irrispettoso.

“La mancanza di empatia dimostrata quest’oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole” – ha scritto il conduttore del reality show facendo presagire che durante la diretta ci saranno dei provvedimenti per punire chi non ha rispettato il dolore di una perdita così enorme nella vita di un essere umano.