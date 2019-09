Continuano le sfide di Carlo Freccero su Rai2. In arrivo un nuovo format televisivo dal nome “Battute?“, che coinvolgerà quotidianamente un gruppo di di comici e artisti chiamati a discutere e commentare le notizie più importanti del giorno. Ecco le anticipazioni e la data di inizio.

Battute?, nuovo programma su Rai2: ecco quando

La nuova Raidue di Carlo Freccero punta sulla risate con “Battute?“, il nuovo format televisivo in arrivo da lunedì 16 settembre dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 su Rai2 subito dopo il nuovo programma di Cracco.

Si tratta di un nuovo programma televisivo ideato da Giovanni Benincasa e affidato alla conduzione dello sceneggiatore Alessandro Bardani. Ogni sera un gruppo di comici e artisti si ritroverà seduto intorno ad un tavolo a discutere e commentare le notizie più importanti del giorno. I fatti più esilaranti, ma anche le notizie più sconvolgenti diverranno ‘argomento’ per i battutisti, un gruppo di comici pronti a far ridere e divertire il pubblico da casa.

Rai2, Battute!: il format

Tutto accadrà intorno ad un lungo tavolo dove, i battutisti, si ritroveranno vestiti in modo elegante a commentare i fatti del giorno. Tra di loro volti noti della comicità, ma anche giovani emergenti e star del web, pronti a raccontare i fatti di attualità in modo ironico ed esilarante.

Alla fine di questo grande tavolo sarà posizionato un sipario verticale, una sorta di ‘porta di ingresso’ che consentirà ai comici e battutisti di entrare in scena. Ma non finisce qui, oltre a questi volti noti ed emergenti della risata, in studio ci saranno anche “I Collegati”, ossia un folto gruppo formato da giornalisti, opinionisti, esperti, che parteciperanno realmente o per finta alla puntata.

La nuova ‘sfida televisiva’ di Carlo Freccero, sulla carta, potrebbe funzionare offrendo al telespettatore una parentesi divertente e diversa, anche se in quella fascia oraria dovrà vedersela con alcuni tg nazionali e non solo!