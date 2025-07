Per lungo tempo abbiamo assistito a un rapporto non certo idilliaco tra Bahar e Hatice. Vecchi rancori sembravano aver lasciato cicatrici insanabili tra madre e figlio, ma ben presto scopriremo che l’amore di una madre avrà la meglio. Hatice farà infatti un gesto incredibile pur di salvare la vita della sua primogenita nelle prossime puntate della soap turca La forza di una donna (Kadın).

Trame turche La forza di una donna: la malattia di Bahar

Gli strani malesseri di Bahar avranno presto un nome: i medici le diagnosticheranno infatti l’anemia aplastica. La dottoressa Jale e gli altri medici decideranno di sottoporla a una terapia specifica, che tuttavia non darà gli esiti sperati.

Per la madre di Doruk e Nisan si renderà quindi necessario un intervento di trapianto di midollo osseo, l’unico in grado di salvarle davvero la vita. Inizierà così la ricerca di un donatore compatibile.

I familiari di Bahar tireranno un sospiro di sollievo quando la sorella della loro primogenita, Sirin, risulterà idonea.

La forza di una donna, spoiler: Sirin costretta ad accettare

Ci sarà però molta incertezza sulla decisione della ragazza, viste le precedenti tensioni con la sorella maggiore. Tra loro le cose non sono mai andate bene, tanto che negli ultimi tempi – quando la malattia di Bahar l’aveva costretta a trasferirsi da Hatice con i figli – Sirin non aveva esitato a vendicarsi su di lei rivelando a Nisan e Doruk che la loro madre stava morendo. Il cinismo di Sirin aveva scatenato l’ira di Enver, che non aveva esitato a fare le valigie e trasferirsi a casa della figlia maggiore.

Nonostante ciò però, alla fine Sirin accetterà di sottoporsi all’intervento per salvare Bahar. Ben presto però i medici si renderanno conto che la ragazza avrà l’ittero, motivo per il quale non potrà essere la donatrice. La famiglia ripiomberà nello sconforto totale, finché Hatice non avrà un’idea che potrebbe risolvere la questione e salvare la vita alla figlia.

La forza di una donna, spoiler: Hatice si reca a casa dell’amante del suo ex marito

La madre di Bahar non potrà rassegnarsi all’idea di perdere sua figlia, e sarà disposta a tutto, anche a recarsi a casa dell’amante dell’ex marito. Hatice busserà alla porta di Bahar (la donna si chiamerà proprio come la figlia maggiore) e – quando questa aprirà – le dirà di essere disperata, a casua della malattia della figlia. Ma perché sarà andata fin là? Hatice ripenserà al fatto che, ai tempi in cui lei era ancora sposata con Hamdi, era circolata la voce che l’uomo avesse avuto una figlia dall’amante.

A convincere Bahice a recarsi a casa della donna sarà stata la speranza che la sorellastra di sua figlia Bahar possa rivelarsi compatibile per la donazione di midollo osseo. Ma l’amante dell’ex marito – pur dicendosi molto dispiaciuta per la ragazza – cancellerà ogni sua speranza, affermando che dalla sua relazione con Hamdi non è mai nato alcun figlio.

La donna liquiderà in fretta Hatice, che a quel punto temerà seriamente di perdere sua figlia. Cosa accadrà a Bahar? Continuate a seguirci per rimanete sempre aggiornati sulle ultime news La forza di una donna.