Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 l’ultima puntata dello show musicale Battiti Live 2022, Msc Crociere – Il viaggio della musica. I due padroni di casa, Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis ci accompagneranno ancora per una volta in un viaggio fatto di musica e divertimento. Sul palco si esibiranno alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. A seguire, al termine della puntata, andrà in onda un Best of. Ma andiamo a conoscere la scaletta, gli ospiti e tutti i cantanti dell’ultima puntata di Battiti Live 2022 Msc – Il viaggio della musica.

Battiti Live 2022 MSC – Il viaggio della musica, ultima puntata: scaletta, ospiti e tutti i cantanti

Questa sera torna la grande musica di Battiti Live 2022 – Il viaggio della musica, il format itinerante nato dalla partnership tra Italia 1, “Battiti Live”, R101, Radio 105, Radio Norba e MSC Crociere in qualità di sponsor ufficiale. Tra gli artisti che si esibiranno nella quarta e ultima puntata dello show che andrà in onda questa sera, lunedì 25 aprile 2022, a partire dalle 21:15 su Italia 1, ci saranno:

Elodie

Achille Lauro

Sangiovannni

Ofenbach

Annalisa

Matteo Romano

Giusy Ferreri

Aka7even

Sophie and the Giants

Alice Merton

Fred De Palma

Justin Quiles

Mr Rain

Deddy

Sottotono

Berna

Nika Paris & Room9

Follya

Darin

Riki

Tecla

Dove vederlo in tv e in streaming?

Oltre che in tv su Italia 1 a partire dalle ore 21:15 di questa sera, è possibile seguire l’ultima puntata di Battiti Live 2022 Msc Crociere – Il viaggio della musica sul sito Mediaset Infinity, la piattaforma on-demand dei canali Mediaset, dove sarà possibile anche recuperare lo show.

Tutti i cantanti di Battiti Live 2022 MSC – Il viaggio della musica

Il cast artistico delle quattro puntate di questa edizione di Battiti Live 2022 MSC Crociere – Il Viaggio della musica, è composto da: Fedez, Achille Lauro, La Rappresentate di Lista, Giusy Ferreri, Noemi; Fabrizio Moro, Ermal Meta, Elodie, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Sangiovanni, Dargen D’Amico, Gué, Tommaso Paradiso, The Kolors, Rkomi, Mr Rain, Aka 7even, Tananai; Federico Rossi, Sottotono, Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari, Riki, Gemelli Diversi, Matteo Romano; Deddy, Tancredi, Lum!x, Sophie and The Giants, Kungs, Follya, Ofenbach, Topic; Darin, Nika Paris & Room9, Justin Quiles, Alice Merton, Berna, Tecla.