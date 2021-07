Battiti Live 2021, l’evento musicale dell’estate, prende finalmente il via in tv martedì 13 luglio in prima serata su Italia 1. La manifestazione musicale a cura di Radio Norba è condotta da Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Un evento tra i più amati da sempre dal pubblico perché offre la possibilità di vedere sul palco i propri cantanti preferiti.

Battiti Live, al via la prima puntata martedì 13 luglio in prima serata su Italia 1

Quest’anno, la location scelta per lo show musicale è la splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, mentre le performance “on the road” sono avvenute nelle più belle località in giro per la Puglia.

Sul prestigioso palco pugliese una carrellata di artisti tra i più amati del momento con le loro hit estive che stanno facendo ballare tutta Italia. Dai ragazzi usciti dal talent Amici come Aka7even con “Loca” o “Mi manchi”, fino a Fedez in coppia con Orietta Berti con la loro “Mille”.

Siete pronti? Sta per arrivare Battiti Live 🎶 Vi aspettiamo da martedì 13 luglio in prima serata su #Italia1 💥 pic.twitter.com/AZwPu9wowj — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) July 4, 2021

Battiti Live 2021: cast e cantanti

Sul prestigioso palco i cantanti del momento, e ci sarà anche una chicca per i telespettatori: ad una delle puntate presenzieranno i Maneskin vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo nonché dell’Eurovision Song Contest, e che stanno scalando tutte le classifiche del mondo arrivando primi. A darne notizia la stessa Elisabetta Gregoraci durante un’intervista con Tommaso Zorzi a Il Punto Z.

Ma vediamo di sapere chi sono gli artisti che partecipano alla manifestazione canora:

Fedez con Orietta Berti

Emma Marrone con Loredana Bertè

J-Ax con Jake la Furia

Boombadash con Baby K

Takagi e Ketra con Giusy Ferreri

Nina Zilli con Clementino

Rocco Hunt con Ana Mena

Noemi con Carl Brave

Nek

Fred De Palma

Annalisa

Irama

Alessandra Amoroso

Ermal Meta

Mahmood

Sangiovanni

Gazzelle

Francesca Michielin

Capo Plaza

Elettra Lamborghini

Colapesce Dimartino

Anna Tatangelo

La lista dei cantanti a Battiti Live 2021, continua anche con:

The Kolors

Coma Cosa

Gaudiano

Rkomi

Mara Sattei

Lorenzo Fragola

Federico Rossi

Deddy

Shade

Aka7Even

Sottotono

Gaia

La Rappresentante di Lista

Boro Boro con Cara

Gio Evan

Jasmine

Tancredi

Rain

Gigi D’Alessio

Michele Bravi

Il Tre

AielloErnia

Braco con Luna

Icon 808 con Didi e Siciliano

Shiva

Emma Muscat

Astol

Pinguini Tattici Nucleari

Cedraux

Arisa

Vhelade

Enula

Malika Ayene

Lil Jolie

Battiti Live 2021, tutti gli artisti internazionali presenti all’evento musicale

Tra gli artisti internazionali di Battiti Live 2021, invece, troveremo Bob Sinclair, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Alice Merton, Topic, Joel Corry, Alvaro Soler, Oscar Anton, Dotan e tanti altri.

Inoltre va detto che la location scelta come già anticipato è il Castello Aragonese in Puglia, come palco principale, ma si toccheranno altre 15 città (tre per appuntamento) che si visiteranno virtualmente. Questo a causa della Pandemia. In totale le puntate sono 5. Le città coinvolte sono: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.