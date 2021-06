Torna su Italia 1 Battiti Live 2021, giunto alla diciannovesima edizione con al timone Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. L’evento musicale verrà registrato in questi giorni, con esattezza il 25, 27 e 29 giugno e poi il 1° e il 3 luglio dalla splendida location del Castello Aragonese di Otranto ma ci saranno anche altre 15 location sempre in Puglia.

“Battiti Live 2021” torna su Italia 1: tappe, date, città e gli artisti che vi partecipano

Lo spettacolo musicale che incendia l’estate con le hit e i tormentoni verrà trasmesso da metà luglio, in prima serata su Italia 1 oltre che in replica su Mediaset Extra ed Italia 2.

Tuttavia, già da ora verranno girate le puntate: dal 25 al 29 giugno e poi il 1° e il 3° e infine una puntata compilation. Al timone per l’ennesima volta Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che avranno il piacere di presentare sul palco innumerevoli artisti anche di richiamo internazionale.

La location scelta è quella dello scorso anno, il Castello Aragonese di Otranto, ma vi saranno anche altre 15 location pugliesi: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo e poi ancora Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Gli artisti che si esibiranno sul palco di Battiti Live 2021, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri

Lo show verrà realizzato come sempre in collaborazione con Radionorba. E saranno moltissimi gli artisti che si esibiranno sul palco dell’evento musicale. Tra questi, per i nomi internazionali avremo:

Bob Sinclar

Purple Disco Machine,

Sophie and the Giants

Alice Merton,

Topic

Joel Corry,

Alvaro Soler

Oscar Anton,

Daton

Per quanto riguarda i nomi italiani, saliranno sul palco, tra gli altri:

Fedez con Orietta Berti,

Emma Marrone con Loredana Bertè,

J-Ax con Jake la Furia,

Boomdabash con Baby K,

Takagi & Ketra con Giusy Ferreri,

Nina Zilli con Clementino,

Rocco Hunt con Ana Mena,

Noemi con Carl Brave,

Nek,

Fred De Palma,

Annalisa,

Irama,

Alessandra Amoroso,

Ermal Meta,

Mahmood,

Sangiovanni,

Gazzelle,

Francesca Michielin,

Capo Plaza,

Elettra Lamborghini,

Colapesce Dimartino,

Anna Tatangelo,

The Kolors,

Coma Cose,

Gaudiano,

Rkomi,

Mara Sattei,

Lorenzo Fragola,

Federico Rossi,

Deddy,

Shade,

Aka7even,

Sottotono,

Gaia,

La Rappresentante di Lista,

Boro Boro con Cara,

Gio Evan,

Jasmine,

Tancredi,

Rain,

Gigi D’Alessio,

Michele Bravi,

Il Tre,

Aiello,

Ernia,

Braco con Luna,

Icon 808 con Didi e Siciliano,

Shiva,

Emma Muscat,

Astol,

Pinguini Tattici Nucleari,

Cedraux,

Arisa,

Vhelade,

Enula,

Malika Ayane

Lil Jolie.

Battiti Live 2021, le parole di Marco Montrone presidente di Radio Norba

“È un cast spettacolare – ha dichiarato il presidente di Radio Norba Marco Montrone – Il nostro show ha raggiunto da tempo uno standard qualitativo internazionale, ma quest’anno siamo riusciti persino a migliorarlo.

Sono davvero orgoglioso di annunciare un cast artistico di questo livello, è il nostro modo per festeggiare, con tutti gli italiani, i 45 anni di Radio Norba con l’auspicio che stavolta sia per davvero un anno di rinascita per tutti, in cui si possa tornare in sicurezza a fare musica e spettacoli dal vivo di ogni genere.

Insieme a questo cast stellare Radio Norba ed Italia 1 restituiranno a tutti gli italiani dalla bellissima Puglia momenti di allegria e spensieratezza, per riassaporare il gusto dell’estate, di questa nuova estate che tutti meritiamo di vivere con più fiducia per il futuro”.

Insomma, dopo una pandemia globale e lo stop a tutti i concerti e alle manifestazioni con il pubblico rivedere i nostri idoli in concerto sarà veramente eccitante. Una cosa così ovvia fino a qualche tempo fa, ma che dopo il covid 19, sarà sicuramente un evento straordinario. Finalmente il ritorno alla normalità. Naturalmente vi terremo aggiornati sulla data di messa in onda delle serate.