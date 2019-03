Inizia il countdown per il nuovo programma di Barbara D’Urso, Live non è la D’Urso. In partenza da mercoledì 13 marzo in prima serata su canale 5, cosa ci riserverà la Queen of Caffeucci?

Le prime dichiarazioni di Barbara D’Urso sul nuovo programma Mediaset

Intervistata dal settimanale Sorrisi e Canzoni Tv, la conduttrice napoletana si racconta con il suo solito entusiasmo nel suo camerino negli Studi di Cologno Monzese, tra vecchie foto in bianco e nero alle pareti e lampade chandelier tutte intorno.

S’intitola “Live – Non è la d’Urso”: che programma sarà?

La Santa di Cologno, da sempre regina degli ascolti da meritarsi questo appellativo, fa sapere che il suo nuovo programma rappresenterà la D’Urso a 360 gradi e tutto il suo mondo. Sarà uan sorta di Domenica Live ma con una marcia in più. Mediaset ha deciso di portare “Domenica Live” in prima serata, ovviamente in una versione più scintillante. A questo proposito la conduttrice fa sapere:

«È la d’Urso che arriva in prima serata con il suo mondo, il suo linguaggio, le sue storie. È un modo di essere, di condurre, di rapportarsi con gli altri, di vivere tutte le emozioni: di dolore, di gioia e di divertimento. Ma se c’è una connotazione ben precisa è l’autoironia, il prendersi in giro».

Live non è la D’Urso: il pubblico a casa avrà un ruolo centrale

Il programma si snoderà attraverso il racconto di alcune storie e i protagonisti interagiranno con alcune persone in studio con un meccanismo molto suggestivo. La D’urso anticipa che i protagonisti, siederanno dentro enormi sfere magiche e sarà un programma molto dinamico.

Il pubblico a casa avrà un ruolo centrale, potrà, infatti, interagire con il programma attraverso le paittaforme social, il sito e l’app del programma. E potrà commentare le storie e mettere “mi piace” o “non mi piace”, proprio come su Facebook o Instagram. Alla fine si scoprirà il responso del pubblico sulle storie.

Insomma, alla luce di quanto detto il programma si avvia ad essere un successo straordinario che permetterà alla D’Urso di raggiungere il 22% di share (anche senza i Rodriguez!!) Ma di certo non sarà semplice dal momento che le reti concorrenti di canale 5 (la Rai), nella giornata del mercoledì, proporrano fiction, il calcio e “Chi l’ha visto?”.

Primi ospiti di Live non è la D’Urso

Nell puntate di Live non è la D’Urso vedremo dunque i protagonisti dei reality di canale 5. Si inizia con L’isola dei Famosi e si proseguirà con il Grande Fratello che sarà condotto proprio da Barbarella e inizierà lunedì 8 aprile 2019.

Attraverso le informazioni trapelate in rete sappiamo che tra i primi ospiti di Live non è la D’Urso ci sarà anche Heather Parisi, che “riciccia” fuori solo per dare addosso a Lorella Cuccarini che in queste ore si è resa protagonista di una gaffe, nella trasmissione Otto e Mezzo che è stato puntualmente commentato sui social dalla sua “nemicamtissima”. Heather Parisi.