Barbara D’Urso dal cuore d’oro. L’ex ideatrice e conduttrice di programmi di successo come Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, solo per citarne alcuni, non finisce mai di stupirci, e sceglie TikTok – piattaforma dove continua a “tenere caldo” il suo pubblico dopo la rottura con Mediaset – per lanciare una grande iniziativa di beneficenza.

Barbara D’Urso, all’asta gli abiti indossati a Mediaset: «Andrà tutto in beneficenza, ecco come e quando»

In un filmato pubblicato sul suo account TikTok, Barbara D’Urso parla dell’interruzione del rapporto di lavoro con Mediaset: «si è interrotto in maniera un po’ brusca il rapporto» dopo aver «dato tutto il cuore» dichiara l’ex conduttrice di alcuni dei programmi di punta e di maggior successo della rete ammiraglia del gruppo con sede a Cologno Monzese.

Ed è proprio grazie ai vent’anni trascorsi a Mediaset e agli abiti di scena che la D’Urso ha sfoggiato, che nasce l’iniziativa benefica che la vede coinvolta in prima persona. La conduttrice ha scelto di mettere infatti all’asta i vestiti con cui è comparsa in alcuni programmi che hanno fatto la storia (recente) dell’emittente televisiva della famiglia Berlusconi.

In vendita all’asta andranno abiti celebri come il vestito rosso indossato in una puntata del del Grande Fratello 4 nel 2005 con a scritta «Ragazziiii», ci sarà poi all’«abito pesce» indossato ben due volte negli studi del Biscione a distanza di 15 anni. Barbara D’Urso ironizza anche sul fatto che tutti i capi d’abbigliamento in questione, nonostante il tempo trascorso, le stanno ancora molto bene.

Quando si terrà l’asta e a chi andrà il ricavato

Ma ora veniamo alla parte più importante dell’operane benefica e che sta a cuore alla conduttrice. Il ricavato proveniente dall’asta degli abiti che la conduttrice ha indossato in vent’anni negli studi Mediaset, e che si terrà sia online sia dal vivo, a Milano il 20 e 21 settembre prossimi, sarà devoluto ad Arimo, cooperativa che aiuta ragazzi e ragazze fragili, spiega la show-woman nel videoracconto. «Massima trasparenza, tutto sarà rendicontato sino all’ultimo euro», assicura Barbara D’Urso, memore – probabilmente – anche dei recenti scandali che hanno investito un’altra illustre influencer “benefica”…