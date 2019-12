Barbara D’Urso: a rischio il Grande Fratello 2020? L’indiscrezione

Come sapete tutti dal prossimo 7 gennaio 2020 partirà il Grande Fratello Vip con al timone Alfonso Signorini, coadiuvato nel ruolo di opinionisti da Wanda Nara-agente e moglie di Mauro Icardi- e il cantante Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.

Barbara d’Urso: a rischio il Grande Fratello 2020? Ultime news

Dal momento che il reality di canale 5 in versione vip comincerà a Gennaio si suppone che andrà in onda un paio di mesi, quindi dovrebbe chiudere a metà marzo.

Si farà il prossimo anno il Grande Fratello con Barbara d’Urso?

Tutto porta a pensare che il Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso possa avere uno slittamento in autunno. Il motivo? Beh mandare un reality, che in buona sostanza, è l’uno la fotocopia dell’altro-per tematiche ed argomenti- sarebbe un po’ pesante per il pubblico che sarebbe costretto a vedere lo stesso format per gran parte dell’anno.

Quindi è logico pensare che il Grande Fratello di Barbarella è a rischio. Mediaset è un po’ in difficoltà e non sa dove collocare la diciassettesima edizione del padre dei reality.

Grande Fratello 2020: andrà in onda in primavera o in autunno?

Stando a quanto rivela Dagospia i dirigenti non avrebbero ancora preso una decisione in merito allo show di Miss Caffeucci. In verità ci sarebbe da una parte la volontà di sfruttare la Casa del GFVip che diventerebbe anche quella del GFNip.

Dall’altra invece, è nell’aria la decisione di trasmettere il GF senza personaggi famosi a settembre 2020, in modo da festeggiare il 20esimo anno dalla prima edizione.

Barbara d’Urso, da un po’ non parla più del Grande Fratello

Grande Fratello si oppure no? Andrà in onda in primavera oppure in autunno 2020? Di certo ultimamente Carmelita non fa nessun accenno al reality, nei suoi programmi, Pomeriggio Cinque, Domenica Live, E Live non è la D’Urso.

Sicuramente, il ritorno del Grande Fratello di Barbara d’Urso, fino a qualche mese fa era più certo. In effetti, erano stati annunciati anche gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, come per la scorsa edizione.

Come andrà a finire? Staremo a vedere…