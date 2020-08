Ieri sera, mercoledì 26 agosto 2020, in prima serata su Rete 4, Mediaset ha trasmesso in replica una delle puntate de Il Terzo Indizio, il programma condotto da Barbara De Rossi, andato in onda per quattro edizioni in prime time.

Barbara De Rossi pronta per nuove puntate de Il terzo Indizio su Rete 4: «Perché no?»

La puntata scelta, replicata per i 10 anni dalla morte di Sarah Scazzi, è la prima della terza edizione, quella con le docu-fiction che ricostruiscono la triste storia di cronaca nera ambientata ad Avetrana, storia che ha portato in carcere Michele Misseri, la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina.

Si tratta della puntata più vista di sempre per il programma: il 16 gennaio 2018 fu infatti seguita da 1.484.000 spettatori medi, pari al record di share del 6,40%. E anche la replica di ieri sera ha ottenuto numeri significativi: 839.000 spettatori ed il 5,5% di share. Anche quest’ultimo un dato non negativo, soprattutto se si considera il ritorno in palinsesto a fine agosto, soltanto per una sera e a distanza di due anni dall’ultimo appuntamento in tv.

Raggiunta via Twitter, la conduttrice Barbara De Rossi, alla domanda «Le piacerebbe tornare? Magari proprio con una versione non settimanale» de Il terzo indizio, ci ha risposto «Perché no?». Segno che l’attrice sarebbe già da ora disponibile a guidare eventuali nuove puntate del programma – spin off di Quarto Grado.

Insomma, nel caso si decidesse di tornare a produrre la trasmissione VideoNews, magari anche in una versione ad hoc, che farebbe capolino in palinsesto soltanto in determinate date salienti, la De Rossi riprenderebbe volentieri il suolo ruolo di conduttrice tv credibile nel racconto pop della cronaca nera e giudiziaria.

Barbara De Rossi, attrice e conduttrice tv

Barbara De Rossi manca con un progetto importante dalla Tv da qualche anno: nel 2018 c’è stata l’ultima esperienza come opinionista a Mai dire talk su Italia 1, mentre nel 2017 è stata mentore a Selfie – Le cose cambiano su Canale 5 con Simona Ventura e attrice nei panni di Larissa Balducci nella fiction di Canale 5 Il bello delle donne…Alcuni anni dopo.

Prima del passaggio a Mediaset, dal 2013 al 2016 è stata apprezzata conduttrice di Amore Criminale su Rai 3 e ha anche partecipato come concorrente a Notti sul ghiaccio 2015, Tale e Quale Show 2012 e Ballando con le stelle 2010 su Rai 1.