Barbara D’Urso fa il punto sui suoi programmi tv. In diretta su Instagram, la popolare conduttrice di Canale 5 ha fatto sapere quando finiranno le trasmissioni da lei presentate, Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso, non senza riservare commenti anche al Grande Fratello e ad una novità dai tratti misteriosi.

Barbara D’Urso: «A Mediaset accadono le cose day by day. Pomeriggio 5 dovrebbe finire a fine maggio, Live fra due puntate»

Interrogata su fino a quando andranno in onda i programmi del “Biscione” che la vedono protagonista sul piccolo schermo, Barbara D’Urso ha fatto sapere che «Qui a Mediaset accadono le cose day by day» e che «Noi viviamo così».

A proposito di Pomeriggio 5, l’amata conduttrice ha annunciato che «di default dovrebbe finire a fine maggio come sempre», lasciando dunque intendere che l’edizione in corso non subirà allungamenti e terminerà il prossimo venerdì 29 maggio 2020.

Live – Non è la D’Urso – ha invece detto – «dovrebbe finire se non sbaglio fra due puntate o qualcosa del genere», andando di fatto ad occupare la prima serata domenicale di Canale 5 sino al prossimo 24 o 31 maggio.

Barbara D’Urso conferma il rinvio del suo Grande Fratello: «Posticipato per vari motivi»

In diretta su Instagram, Barbara D’Urso ha anche confermato il rinvio del suo Grande Fratello. Inizialmente dato quasi per certo per la primavera 2020, il reality show di Canale 5 è stato poi rimandato a data da destinarsi.

E’ stato infatti questo il laconico commento della presentatrice, dopo che Alfonso Signorini ha di recente annunciato che una nuova edizione vip ci sarà già il prossimo autunno in prime time:

«Il nip per ora no, è posticipato per vari motivi».

Barbara D’Urso e una misteriosa novità: «Nessuno lo deve sapere»

La chiacchierata sui social con Barbara D’Urso ha fatto venire fuori anche una misteriosa novità. La conduttrice non si è sbilanciata più di tanto, ma ha comunque parlato di un «evento che preferisco non dire», «tutto in inglese» e per cui «nessuno lo deve sapere».

Ma che sarà mai? Cosa avrà in progetto la tele – stakanovista di Mediaset? Per ora i dettagli sono pochi, la curiosità dei fan monta e vedremo cosa le riserverà il futuro. Intanto, però, pare proprio che l’azienda stia già pensando alla programmazione di giugno e senza di lei.