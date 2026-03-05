Barbara Chichiarelli sarà il Pubblico ministero Anna Maria Pastori nella serie tv “Avvocato Ligas”, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, in onda in esclusiva su Sky Italia dal 6 marzo 2026 su Sky Atlantic, e che ha come protagonista Luca Argentero.

Barbara Chichiarelli è la PM Anna Maria Pastori in “Avvocato Ligas”

Lei e Ligas sono agli antipodi: lei PM battagliera dal piglio quasi militaresco, convinta della sua missione di accusatrice; Ligas tutto genio e sregolatezza, ma altrettanto convinto della sua missione di difensore. Eppure, proprio perché gli opposti si attraggono, tra loro c’è sempre un’elettricità particolare. “Avvocato Ligas” è un progetto che si ispira al romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” scritto da Gianluca Ferraris. Nel cast, con Chichiarelli e Argentero troviamo anche: Marina Occhionero, Gaia Messerklinger, Flavio Furno e Mia Eustacchio. La regia è affidata a Fabio Paladini mentre alla scrittura hanno reso parte: Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Barbara Chichiarelli, ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Barbara Chichiarelli

Tu hai partecipato ad una serie iconica come Suburra, come si rende una serie iconica?

Questa è una bella domanda. Non saprei rispondere. Credo che sia una cosa che accade dopo che la serie viene messa in onda. Ovviamente noi aspettiamo perchè oggi la presentiamo e magari diventerà, anzi sicuramente diventerà anche questa una serie iconica.

Cos’è più liberatorio? Dire tante parolacce come fate nella serie o per esempio i bere tanti Gin Tonic? Come si fa nella serie?

Forse la combo di entrambe credo.

Ligas dice che tutto è un processo da vincere. Tu sei d’accordo o no?

Ligas vive tutto come una sfida, quindi sicuramente è funzionale al suo modo di vivere. Questo Io non vivo tutto come una sfida, quindi a volte sì mentre a volte c’è da impegnarsi Altre volte bisogna lasciare andare.

Cosa ti è piaciuto di più del tuo personaggio? E cosa ritrovi di te stessa nel tuo personaggio?

Sicuramente quello che mi è piaciuto di più è la sfida, una sfida intellettuale che c’è tra i due. Quindi una sfida che si combatte con anche dei manuali, una sfida intellettuale sicuramente che mi galvanizza anche nella vita.

Cosa hai in comune con il tuo personaggio?

Questo aspetto della sfida. Io mi attivo nella sfida, quindi come la Pastore quando c’è un caso da risolvere o un problema da risolvere mi trovo sulla prima linea.

Secondo te qual è l’ingrediente che catturerà maggiormente il pubblico?

Io credo che sarà un insieme di ingredienti. Sicuramente la fotografia, il montaggio, la regia di Fabio che è bravissimo, Luca soprattutto. Anche la scrittura, molto nuova che osa tratteggiare un personaggio che magari in passato si sarebbe evitato di mettere in prima fila perché è un personaggio contraddittorio sicuramente.