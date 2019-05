Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2019. A sorpresa il vichingo norvegese ha trionfato nella finale di Ballando battendo in volata Ettore Bassi e Milena Vukotic favoriti alla vittoria.

Ballando con le stelle, chi ha vinto: Lasse Matberg e Sara Di Vaira

Colpo di scena alla finale di Ballando con le Stelle: Lasse Matberg vince la quattordicesima edizione del dancing show condotto con grandissimo successo da Milly Carlucci su Rai1. Per il vichingo norvegese è stata una finale complicata visto che ha rischiato grosso a causa di un lieve incidente ad un gomito al punto da ricorrere all’intervento di un fisioterapista.

Per fortuna ha recuperato subito e ha potuto esibirsi con la sua maestra Sara di Vaira, che ha speso parole bellissime per il suo compagno d’avvenutra. “Io ho già vinto, non ho avuto con me un ballerino bravo, ma una bella persona” ha detto la ballerina, che ha poi sottolineato parlando di Lasse:

Non è il ballerino più bravo, ma sicuramente è una delle più belle persone che ci sono state qui a Ballando con le Stelle.

Anche la giurata Selvaggia Lucarelli si è pronunciata con entusiasmo su Lasse:

“Hai l’educazione della Vukotic, la gentilezza di Ettore Rossi, la simpatia di Angelo Russo, la competitività di Dani Osvaldo e più ironia di Nunzia De Girolamo“.

Ballando con le stelle finale 2019: la classifica finale

La vittoria di Lasse Matberg è stata sicuramente una delle sorprese della finale di Ballando con le Stelle 14. Il vichingo norvegese, star di Instagram, è riuscito a battere nel duello finale il favorito alla vittoria finale Ettore Bassi.

Amatissimo dal pubblico femminile (e non solo), Lasse è riuscito a convincere giurati e pubblico vincendo il dancing show di Raiuno. Secondo classificato Ettore Bassi in coppia con Alessandra Tripoli, mentre Milena Vukotic, vera rivelazione di Ballando, si è classificata al terzo posto.

A seguire Dani Osvaldo e Veera Kinnunen.