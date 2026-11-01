Anche questa settimana si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una quinta puntata che va ad arricchire una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata andata in onda sabato 31 ottobre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori quinta puntata del 31 ottobre

La puntata di Ballando con le Stelle entra subito nel vivo con dodici coppie pronte a scendere in pista tra coreografie, emozioni, polemiche e giudizi della giuria.

Ad aprire la serata sono Anna Safroncik e Leonardo Lini, protagonisti di un samba dal ritmo coinvolgente. L’esibizione è però condizionata da alcune difficoltà, soprattutto nella prima parte, quando Anna perde il tempo e deve anche fare i conti con una spallina dell’abito che si stacca. La giuria riconosce una seconda parte più convincente, ma sottolinea alcune imprecisioni. La coppia chiede anche di poter ripetere la coreografia, ma Milly Carlucci ricorda che il regolamento non lo consente. Punteggio: 33 punti.

La seconda coppia è quella formata da Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, che si cimenta in un tango argentino sulle note di Breve amore. Riccardo conquista il pubblico con la sua spontaneità e riceve complimenti per i progressi compiuti, la delicatezza e l’intensità dimostrate in pista. Mariotto apprezza particolarmente la sua interpretazione. Punteggio: 36 punti.

Grande entusiasmo per Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, che propongono un charleston sulle note di Ba ba baciami piccina. La coppia conquista il pubblico, che si alza in piedi per applaudirla. Non mancano però le polemiche: Mariotto critica i racconti sulla gelosia di Aurora, provocando la reazione di Carolyn Smith, Barbara D’Urso e degli altri presenti, che difendono la libertà espressiva della concorrente. Punteggio: 42 punti.

È poi la volta di Andy Diaz e Gioia Giovanatti, che portano in pista un tango sulle note di Beggin’. Una performance accolta da una standing ovation. La giuria elogia la tecnica naturale di Andy, la sua presenza scenica e la possibilità di arrivare fino alla finale. Punteggio: 40 punti.

Quinta esibizione per Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, protagonisti di un valzer sulle note di Waltz II. La prova non convince la giuria, che evidenzia confusione nei passi e difficoltà nell’esecuzione. Nonostante l’impegno e la passione di Eugenio, arrivano voti molto bassi. Punteggio: 18 punti.

Momento particolarmente emozionante con Monica Guerritore e Luca Urso, che si esibiscono in uno slow fox sulle note di Dernière danse. Nella clip introduttiva Monica racconta le delusioni professionali e il dolore per alcuni riconoscimenti mai arrivati. La sua interpretazione colpisce il pubblico e parte della giuria, che apprezza soprattutto il trasporto emotivo della performance, pur evidenziando alcune difficoltà tecniche. Punteggio: 36 punti.

Grande prova per Alessandro Matri e Giada Lini, che si lanciano in un cha cha cha sulle note di Uptown Funk. Alessandro appare più sciolto e sicuro rispetto alle precedenti puntate, conquistando una standing ovation e i complimenti di tutta la giuria. Arrivano anche dieci da Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto. Punteggio: 46 punti, ai quali si aggiungono i 20 punti conquistati nella puntata precedente, per un totale di 66 punti.

Ottava coppia in pista è quella composta da Ornella Muti e Pasquale La Rocca, che propongono un freestyle sulle note di I Got You (I Feel Good). La performance è spettacolare e conquista una standing ovation. La giuria applaude la messa in scena, la qualità dello spettacolo e il lavoro di Pasquale. Non mancano, però, momenti di tensione tra Barbara D’Urso e il ballerino, con un confronto sui giudizi ricevuti nelle precedenti puntate. Punteggio: 46 punti.

Applausi anche per Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, che si esibiscono in un boogie sulle note di Via. La coppia mostra grande energia e una bella sintonia, ricevendo apprezzamenti per i progressi di Alberto e per l’intesa con la sua insegnante. Punteggio: 41 punti.

Tra le esibizioni più convincenti della serata troviamo quella di Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, protagonisti di un tango sulle note di Senza di Me. Dopo le polemiche della settimana con Mariotto, Noemi risponde direttamente in pista con una performance molto apprezzata. La giuria è praticamente unanime nel riconoscere la qualità del ballo, premiando la tecnica, la precisione e l’intensità della coppia. Punteggio: 47 punti, il più alto della serata.

Spazio poi alla ballerina per una notte, Serena Autieri, che insieme a Luca Favilla si esibisce sulle note di Diamonds. Una performance energica e spettacolare, ispirata alle atmosfere del musical. L’occasione è anche quella di presentare Moulin Rouge! Il Musical, che vede Serena protagonista nel ruolo di Satine.

Undicesima esibizione per Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, che portano in pista un paso doble. La coppia mostra progressi e maggiore sicurezza, anche se la giuria sottolinea che manca ancora un po’ di fluidità. Barbara D’Urso lo invita a non lasciarsi scoraggiare dalle critiche e a continuare il suo percorso. Punteggio: 34 punti.

A chiudere la serata sono Manuela Moreno e Carlo Aloia, con un cha cha sulle note di Thriller. La giornalista racconta la difficoltà di affidarsi completamente al proprio maestro, ma in pista la coppia dimostra energia, determinazione e voglia di migliorare. I giudici apprezzano lo spirito e il talento, invitandoli però a uscire dalla propria zona di comfort e a sperimentare nuove coreografie. Punteggio: 34 punti.

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della quinta puntata del 31 ottobre: voto + tesoretto

Alessandro Matri e Giada Lini – 66 punti (46 + 20 della scorsa settimana) Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 47 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 46 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 42 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 41 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 40 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 36 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 36 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 34 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 34 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 33 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 18 punti

I tesoretti assegnati questa settimana

Simona Ventura assegna il tesoretto di 20 punti a Monica Guerritore e Luca Urso;

Francesca Fialdini assegna il tesoretto di 20 punti ad Noemi Bocchi e Giovanni Pernice;

Tesoretto del cuore di 20 punti di Rossella Erra assegnato a Andy Diaz e Gioia Giovanatti.

La classifica aggiornata con i tesoretti

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 66 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 60 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 56 punti

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 46 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 42 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 41 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 36 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 34 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 34 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 33 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 18 punti

A vincere la quinta puntata la coppia formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Lo spareggio

Vanno allo spareggio finale: Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e Eugenio Finardi insieme a Rebecca Gabrielli.

È il momento del secondo spareggio di questa edizione di Ballando con le Stelle. A contendersi la permanenza in gara sono Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, che tornano in pista con un charleston sulle note di Disco Inferno, ed Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, che si cimentano invece in una rumba sulle note di Due vite.

Al termine delle due esibizioni arriva il verdetto: la seconda coppia eliminata di questa edizione è quella formata da Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli.

Sara Di Vaira e Matteo Addino decidono di non assegnare alla coppia la Wild Card, che avrebbe potuto consentirle di proseguire la gara. Per Eugenio e Rebecca arriva quindi l’eliminazione ufficiale, in attesa dell’eventuale ripescaggio.