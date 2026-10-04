Si sono riaccese le luci sulla pista da ballo di “Ballando con le Stelle 2026” con una prima puntata che ha dato il via ad una edizione ricca di novità. Scopriamo cosa è successo durante la puntata di sabato 3 ottobre 2026 presentata da Milly Carlucci in diretta su Rai1.

Ballando con le Stelle 2026, vincitori prima puntata del 3 ottobre

Milly Carlucci ha dato il via alla 21esima edizione di “Ballando con le Stelle 2026” con la prima puntata di sabato 3 ottobre 2026. Una partenza col botto dal nuovo studio intitolato a Pippo Baudo di Saxa Rubra e dalla presentazione della nuova giuria “orfana” di Selvaggia Lucarelli. Confermatissima la presidente di giuria Carolyn Smith con Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto a cui si sono aggiunti: Barbara D’Urso e Alberto Matano. Novità anche a bordo campo con l’arrivo delle passionarie Francesca Fialdini e Simona Ventura detentrici del tesoretto, mentre tra i tribuni del popolo ci sono: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino.

Una lunga diretta con l’esibizione delle tredici coppie di concorrenti di Ballando tra cui spiccano: Ornella Muti e Pasquale La Rocca che ballano un tango coinvolgente e passionale. Ottima anche la prima prova di ballo di Monica Guerritore e Luca Urso in un paso doble che viene elogiato dal pubblico con un lunghissimo applauso, ma anche dalla giuria che sottolinea il talento e la forza dell’attrice. Bene anche il debutto di Anna Safroncik e Leonardo Lini, mentre Noemi Bocchi e Giovanni Pernice sono tra le sorprese della serata. La compagna di Francesco Totti, alla sua prima prova televisiva, si racconta in un clip mostrando le sue fragilità per poi dimostrare sulla pista di Ballando di saper ballare. Standing ovation del pubblico in studio, ma anche della giuria.

Anche la prima prova di ballo di Aurora Ramazzotti e Nikita Perrotti conquista tutti. La coppia ha deciso di debuttare sulla pista di Ballando con uno jive frenetico, ma curato nei minimi dettagli che riceve il plauso della giuria e del pubblico. Un debutto per la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che si candida tra le indiscusse protagoniste di questa edizione. Proprio la coppia di Aurora Ramazzotti e Nikita Perrotti sono i vincitori della prima puntata di Ballando.

A ritmo di danza, verso una nuova consapevolezza di sé. ✨#AuroraRamazzotti a #BallandoConLeStelle racconta il suo percorso verso l’autostima. pic.twitter.com/zgLXXUXLEk — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) October 3, 2026

Ballando con le Stelle 2026, la classifica della prima puntata del 3 ottobre: voto + tesoretto

Ma passiamo alla classifica finale della prima puntata di “Ballando con le Stelle 2026” di sabato 3 ottobre 2026 data dai voti combinati della giuria + tesoretto.

Ecco la classifica della prima puntata del 3 ottobre 2026 di Ballando secondo il voto della giuria:

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti: 43 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti: 43 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini e Noemi Bocchi e Giovanni Pernice : 42 punti Monica Guerritore e Luca Urso: 41 punti Ornella Muti e Pasquale La Rocca: 40 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia pari merito con Alessandro Matri e Giada Lini: 36 punti; Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli: 32 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli: 21 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina pari merito con Massimo Ghini e Valentina Fiorini: 16 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi: 12 punti

Al voto della giuria si aggiungono i punti del tesoretto così assegnato:

Rossella Erra premia con 16 punti extra la coppia Noemi Bocchi con Giovanni Pernice ;

premia con 16 punti extra la coppia ; Francesca Fialdini dà 16 punti extra alla coppia Monica Guerritore con Luca Urso ;

dà 16 punti extra alla coppia ; Simona Ventura premia con 16 punti extra la coppia Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli.

Ecco la classifica finale di Ballando con le Stelle 2026 del 3 ottobre data dalla somma dei voti della giuria + tesoretto:

Noemi Bocchi con Giovanni Pernice con un totale di 58 punti (42 giuria + 16 del tesoretto di Rossella Erra; Monica Guerritore con Luca Urso con 57 punti (41 giuria +16 punti tesoretto di Francesca Fialdini) Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti a pari merito con Andy Díaz con Gioia Giovanatti: 43 punti; Anna Safroncik con Leonardo Lini con 42 punti; Ornella Muti con Pasquale La Rocca: 40 punti; Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli con 37 punti totali (+16 punti tesoretto di Simona Ventura) Manuela Moreno con Carlo Aloia ex equo con Alessandro Matri con Giada Lini: 36 punti; Alberto Ravagnani con Erika Martinelli: 32 punti; Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina pari merito con Massimo Ghini con Valentina Fiorini con 16 punti; Riccardo Rossi con Elisa Terrasi con 12 punti.

Eliminati prima puntata di Ballando con le stelle 2026 del 3 ottobre

Nessuna coppia eliminata durante la prima puntata di Ballando con le Stelle 2026. Tutte le coppie sono salve e non c’è nessun ballottaggio. Per scoprire i primi concorrenti eliminati bisognerà attendere la seconda puntata di sabato 10 ottobre 2026.