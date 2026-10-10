Si riaccendono i riflettori sulla pista di “Ballando con le stelle 2026“, il dance show più amato e seguito dal pubblico condotto da Milly Carlucci con la seconda puntata trasmessa in diretta su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, stasera la seconda puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 10 ottobre 2026, dalle ore 21.30 va in onda la seconda puntata di “Ballando con le Stelle“, il grande show condotto da Milly Carlucci affiancata quest’anno da Simone Di Pasquale. Il dance show, tramesso dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, torna con una nuova avvincente puntata dopo il debutto della scorsa settimana. In giuria ritroviamo Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni. A bordo pista, invece, i Tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci che avranno la possibilità di contestare le votazioni della giuria e durante la gara anche premiare delle coppie penalizzate. Importantissimo anche il giudizio delle commentatrici Simona Ventura e Francesca Fialdini che, con Rossella Erra, sono detentrici del tesoretto da assegnare alle coppie in gara.

Non mancheranno poi gli ospiti pronti a calarsi nei panni di “ballerino per una notte”. Questa settimana a scendere sulla pista da ballo sarà Elena Sofia Ricci, l’attrice protagonista della serie tv “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere” in arrivo su Rai1. L’attrice ballerà un intenso Paso Doble insieme a Moreno Porcu, sulle note di “Bring Me to Life” degli Evanescence, canzone cara a Elena e a sua sorella Elisa. Ma non finisce qui, visto che ospiti della puntata anche gli attori Stefano Fresi e Giacomo Giorgio che, con la ballerina Sophia Berto, vestiranno i panni dei Blues Brothers sulle note di “Everybody Needs Somebody to Love”.

Ballando con le stelle 2026, classifica della prima puntata: chi vincerà la seconda e ci saranno eliminati?

Tornano alla gara di Ballando con le Stelle 2026 nessuna coppia è stata eliminata durante la puntata di debutto. In classifica al primo posto c’è la coppia Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti vincitori della prima puntata. Una vittoria che li farà partire avvantaggiati visto che avranno diritto a 20 punti bonus. Questo sera durante la puntata verranno nominati anche i primi candidati all’eliminazione: quale coppia sarà a rischio?

Queste le coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Ricordiamo che il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà come sempre al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.