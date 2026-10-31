Si riaccendono i riflettori su “Ballando con le stelle 2026“, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, stasera la quinta puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 21.30 appuntamento con la quinta puntata di “Ballando con le Stelle“, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata quest’anno da Simone Di Pasquale. Lo show, trasmesso in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, questa sera potrà contare sulla presenza di un altro ballerino per una notte. A scendere sulla pista da ballo sarà Serena Autieri nelle vesti di ballerina per una notte che ballerà con la complicità del maestro Luca Favilla sulle note di “Diamonds”, un’occasione per presentare il musical “Moulin Rouge”.

Ma passiamo alla gara entrata nel vivo con la prima eliminazione che la scorsa puntata ha visto eliminati Massimo Ghini con Valentina Fiorini. Questa sera saranno 12 le coppie di concorrenti in gara che, ancora una volta, dovranno confrontarsi con altri stili di ballo. Tante saranno le prove da affrontare ogni sabato sera, con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della Giuria di esperti. A giudicare la loro esibizione la giuria composta da: Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni. A bordo pista presenti Simona Ventura e Francesca Fialdini detentrici del tesoretto con Rossella Erra. Un ruolo importante, visto che a loro spetterà il compito di dividere il tesoretto potendo così stravolgere la classifica finale. Da segnalare anche la presenza dei Tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino. Attenzione: anche stasera il giudizio finale sarà nelle mani del pubblico da casa chiamato a votare coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay.

Ballando con le stelle 2026, chi ha vinto la quarta puntata?

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026 di sabato 24 ottobre 2026 ha visto trionfare la coppia formata da Alessandro Matri e Giada Lini che, grazie al tesoretto di Francesca Fialdini e al voto del pubblico da casa conquistano la prima posizione vincendo la puntata. A seguire la classifica aggiornata con i tesoretti, ma senza il voto del pubblico:

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 95 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 73 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 64 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 49 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti – 44 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 41 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 40 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 37 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 36 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 34 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 26 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini – 18 punti

A seguire tutte le coppie di concorrenti in gara a Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini (eliminati)

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2026 spetterà come sempre al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.