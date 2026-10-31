Ascolti tv venerdì 30 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 30 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 30 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la quarta puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.288.000 spettatori pari al 23.4% di share.



Rai 2: Estranei, la serie televisiva italiana diretta da Cosimo Alemà ha coinvolto 730.000 spettatori (4.6%).

Rai 3: Civil War, il film diretto da Alex Garland con protagonisti Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny ha appassionato 334.000 spettatori con lo 2%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.029.000 spettatori con il 8.4% di share.

Canale 5: Grande Fratello Vip, la quattordicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.698.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Italia 1: Robin Hood, il film del 2010 diretto e co-prodotto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del protagonista, da Russell Crowe ha tenuto col fiato sospeso 901.000 spettatori (share 5.8%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 795.000 spettatori e il 6.4%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha interessato 332.000 spettatori pari al 2.3%.

Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha divertito 985.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.355.000 spettatori con il 22.7 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.041.000 spettatori con il 21.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 ottobre 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5