Ascolti tv 30 ottobre 2026: The Voice Senior (23.4%), Grande Fratello Vip (14.7%), Affari Tuoi (22.7%), La Ruota della Fortuna (21.2%) | Dati Auditel

Da
Emanuele Ambrosio
-
The Voice Senior 2026

Ascolti tv venerdì 30 ottobre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 30 ottobre 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Grande Fratello Vip. Auditel ieri sera, 30 ottobre 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Grande Fratello Vip 2026”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la quarta puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.288.000 spettatori pari al 23.4% di share.

Rai 2: Estranei, la serie televisiva italiana diretta da Cosimo Alemà ha coinvolto 730.000 spettatori (4.6%).

Rai 3: Civil War, il film diretto da Alex Garland con protagonisti Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny ha appassionato 334.000 spettatori con lo 2%.

Rete 4: Quarto Grado, la nuova stagione dell’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha informato 1.029.000 spettatori con il 8.4% di share.

Canale 5Grande Fratello Vip, la quattordicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 1.698.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Italia 1: Robin Hood, il film del 2010 diretto e co-prodotto da Ridley Scott e interpretato, nel ruolo del protagonista, da Russell Crowe ha tenuto col fiato sospeso 901.000 spettatori (share 5.8%).

La7: Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi ha raccolto 795.000 spettatori e il 6.4%.

Tv8: Pechino Express, il lungo viaggio che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, raccontato da Costantino della Gherardesca ha interessato 332.000 spettatori pari al 2.3%.

Nove: Fratelli di Crozza: il one man show con Maurizio Crozza ha divertito 985.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

  • Affari Tuoi: 4.355.000 spettatori con il 22.7% di share;
  • Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.041.000 spettatori con il 21.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 30 ottobre 2026

RAI 1

  • La volta buona: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella seconda parte;
  • Il Paradiso delle Signore: 0.000.000 spettatori con il 0.00%;
  • Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5

  • Grande Fratello Vip: 0.000.000 spettatori pari al 0.00%;
  • Beautiful: 0.000.000 telespettatori con uno share del 0.00%;
  • Forbidden Fruit: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
  • Uomini e Donne: 0.000.000 spettatori e il 0.00% di share;
  • Tutto per la mia famiglia: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
  • Amici di Maria De Filippi: 0.000.000 spettatori e il 0.00%;
  • Dentro La Notizia: 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella prima parte e 0.000.000 spettatori pari al 0.00% nella seconda parte chiamata Le Voci.
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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.