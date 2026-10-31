“Tu si que vales 2026“, il talent show campione d’ascolti del sabato sera torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Canale 5. Al timone ritroviamo Elisabetta Canalis con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, sabato 31 ottobre 2026.

Tu si que vales 2026 puntate, orario e quando inizia su Canale 5

Stasera, sabato 31 ottobre 2026, dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Tu si que vales 2026“, il talent show di successo condotto quest’anno da Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. I riflettori sono puntati ancora una volta su nuovi straordinari numeri artistici messi in scena da performer provenienti da tutto il mondo e di qualsiasi età. A giudicare le loro esibizioni e performance la giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Non solo, a giudicare le performance di artisti e performer anche Sabrina Ferilli, voce e giudice del popolo.

Un format che si conferma anche quest’anno vincendo grazie ad ascolti tv record. Anche la puntata della scorsa settimana, infatti, ha incollato alla tv 3.471.000 spettatori con uno share del 23,18% conquistando così la serata del sabato sera.

Tu si que vales 2026, torna stasera anche Belen Rodriguez

Tra i ritorni più attesi dell’edizione 2026 di “Tu si Que Vales” c’è sicuramente quello di Belen Rodrìguez. La showgirl argentina, in passato conduttrice dello show, è tornata quest’anno a ricoprire un ruolo speciale: la giurata della sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar. Una scelta vincente, considerando il carattere e l’ironia della showgirl. Non mancheranno ospiti considerando che la scorsa settimana hanno partecipato alla sfida di lipsync: Marco Mengoni, Luca Laurenti, Elenoire Casalegno, Alessandro Borghese e Filippo Magnini. Naturalmente durante la puntata non mancheranno le incursioni dell’inarrestabile e irriverente Giovannino che tornerà a punzecchiare la sua amata Sabrina Ferilli regalando momenti di divertimento al pubblico in studio e da casa.

Tu si que vales non è solo divertimento. Il talent show offre momenti di intense emozioni raccontando sul palco temi profondi che appartengono ai protagonisti che in modo delicato e toccante spesso snocciolano storie capaci di far riflettere e di lasciare il segno.