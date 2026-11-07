Tutto pronto per una nuova puntata di “Ballando con le stelle 2026“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, il ballerino per una notte, la giuria e il cast di concorrenti e maestri di ballo.

Ballando con le stelle 2026, stasera la sesta puntata: chi sarà ballerino per una notte?

Stasera, sabato 7 novembre 2026, dalle ore 21.30 va in onda la sesta puntata di “Ballando con le Stelle“, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci affiancata quest’anno da Simone Di Pasquale. Una nuova imperdibile puntata in in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra di Roma con due ballerini per una notte pronti a scendere sulla pista da ballo. Ospiti della puntata di stasera Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino pronti a calarsi nei panni di “ballerino per una notte” sulla pista di Ballando a pochi giorni dall’uscita del nuovo film “Un weekend artificiale”.

Si entra poi nel vivo con l’esibizione delle undici coppie rimaste in gara dopo l’eliminazione di Massimo Ghini con Valentina Fiorini e Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli. Chi sarà eliminato questa sera? Come ogni sabato saranno tantissime le prove di ballo da affrontare con diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa. Tutte le coppie saranno poi sottoposte al giudizio della giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Barbara D’Urso, Alberto Matano ed Ivan Zazzaroni, mentre a bordo pista ritroviamo Simona Ventura e Francesca Fialdini detentrici del tesoretto con Rossella Erra. Da segnalare anche la presenza dei tribuni del popolo: Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino.

Ballando con le stelle 2026, chi ha vinto la quinta puntata?

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2026 di sabato 31 ottobre 2026 ha visto trionfare la coppia formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice che, grazie al tesoretto e al voto del pubblico da casa hanno scalato la classifica conquistando la prima posizione. A seguire la classifica aggiornata con i tesoretti e voto del pubblico:

La classifica aggiornata con i tesoretti

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 67 punti Alessandro Matri e Giada Lini – 66 punti Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 60 punti Monica Guerritore e Luca Urso – 56 punti

Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 46 punti Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 42 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli – 41 punti Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi – 36 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 34 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia – 34 punti Anna Safroncik e Leonardo Lini – 33 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli – 18 punti

A seguire tutte le coppie di concorrenti in gara a Ballando con le Stelle:

• Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti

• Manuela Moreno – Carlo Aloia

• Noemi Bocchi – Giovanni Pernice

• Alessandro Matri – Giada Lini

• Massimo Ghini – Valentina Fiorini (eliminati)

• Andy Diaz – Gioia Giovanatti

• Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina

• Anna Safroncik – Leonardo Lini

• Alberto Ravagnani – Erika Martinelli

• Monica Guerritore – Luca Urso

• Riccardo Rossi – Elisa Terrasi

• Eugenio Finardi – Rebecca Gabrielli (eliminati)

• Ornella Muti – Pasquale La Rocca

Tutte le esibizioni di ballo dei concorrenti di Ballando saranno accompagnate dalla Paolo Belli Big Band con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’.

Ballando con le stelle 2026, come si votano le coppie?

Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2026 spetterà ancora una volta al pubblico da casa chiamato a votare tramite i social e quest’anno, per la prima volta, anche online su RaiPlay.

Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Per gli approfondimenti sul programma e per scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto su RaiPlay.