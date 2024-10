Tutto pronto per una nuova puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Ecco tutte le anticipazioni della terza puntata di stasera, sabato 12 ottobre 2024 su Rai1.

Sabato 12 ottobre 2024 dalle ore 20.35 va in onda la terza puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli. Dopo il boom di ascolti della prima puntata che ha registrato 3.300.000 spettatori, con il 25.6% di share battendo il “rivale” Tu si que vales su Canale 5, Milly Carlucci è pronta ad accendere nuovamente i riflettori sulla pista di “Ballando con le stelle” con una nuova imperdibile puntata. Tante sorprese a cominciare dal ballerino per una notte che questa sera sarà doppio, visto che in pista scenderanno Fabio Caressa e la moglie Benedetta Parodi.

La conduttrice ballerà una samba sulle note del brano “La partita di pallone” di Rita Pavone accompagnata dal ballerino Samuel Santarelli, mentre Fabio Caressa ballerà una samba sulle note della canzone “Il baccalà” di Nino Ferrer insieme alla ballerina Maria Ermachkova. Non solo, la coppia sarà protagonisti di un tango sulle note di “Un amore così grande”.

Ballando con le stelle 2024, cast e coppie

Naturalmente durante la terza puntata di Ballando con le Stelle 2024 spazio alle esibizioni del cast di concorrenti pronto a scendere in pista per una nuova sfida. Ecco le coppie protagoniste della diciannovesima edizione:

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Federica Nargi con Luca Favilla

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi con Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini e Angelo Madonia

Furkan Palali con Erica Martinelli

Sonia Bruganelli con Carlo Aloia

Alan Friedman e Giada Lini

Nina Zilli con Pasquale La Rocca

Tommaso Marini e Sophia Berto

i Cugini di Campagna con Rebecca Gabrielli

Anna Lou Castoldi con Nikita Perotti

Ballando con le stelle 2024, la giuria

Le esibizioni e le prove di ballo dei concorrenti di Ballando con Le Stelle saranno sottoposte come sempre al voto della giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. A loro spetterà il compito di alzare le palette e votare le esibizioni di ballo dei concorrenti. In studio anche Alberto Matano, detentore del tesoretto e i tribuni del popolo: Rossella Erra i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che potranno contestare le votazioni della giuria e in una fase della gara addirittura di smentirle.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1.