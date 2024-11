Ballando con le Stelle 2024, il dance show condotto da Milly Carlucci, torna in prima serata su Rai1 con una nuova imperdibile puntata. Questa sera oltre alla gara tra le coppie rimaste in gara, ci sarà anche il ripescaggio per le coppie eliminate. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della decima puntata di stasera, sabato 30 novembre 2024.

Ballando con le stelle 2024, decima puntata di sabato 30 novembre su Rai1: ospiti e ballerino per una notte

Stasera, sabato 30 novembre 2024 dalle ore 20.35 appuntamento con la decima puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show presentato da Milly Carlucci con la partecipazione e complicità di Alex Belli. In attesa della finale di sabato 21 dicembre, la gara entra nel vivo con la semifinale: nuove sfide di ballo in arrivo, ma è tempo anche di ripescaggio. Prima però scopriamo chi sarà il ballerino per una notte che questa sera sarà ballerina visto che a scendere in pizza è Amanda Lear sulle note di “Copacabana”. L’attrice, cantante e showgirl si esibirà in una samba insieme ai ballerini Simone Iannuzzi, Filippo Zara e Samuel Santarelli. Non solo, ospiti della puntata anche due star del Teatro della Scala: l’étoile Nicoletta Manni che si esibirà in un ballo di danza classica insieme al primo ballerino della Scala, il marito Timofej Andrijashenko.

Ma non finisce qui, visto che per la semifinale di Ballando arriva anche Pierfrancesco Favino protagonista del film “Napoli- New York”, diretto dal regista premio Oscar Gabriele Salvadores. L’attore sarà affiancato dai giovanissimi attori Dea Lanzaro e Antonio Guerra “ballerini per una notte” che si esibiranno in un Jive sulle note del brano “A luna miezzo ‘o mare” insieme a Sarah Mensah e Gabriele Perchinunno. Favino, invece, farà il suo ingresso sulla pista di “Ballando con le stelle” sulle note dì “A Salty Dog” dei Procol Harum.

Ballando con le stelle 2024, cast e giuria: ci saranno concorrenti eliminati?

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2024 si parlerà anche dell’esclusione di Angelo Madonia che, per divergente professionali, è stato allontanato dal programma. Federica Pellegrini questa sera tornerà sulla pista da ballo con Samuel Peron. Spazio poi alla gara con le coppie rimaste ancora in gara:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice;

Federica Nargi e Luca Favilla;

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli;

Federica Pellegrini e Samuel Peron;

Tommaso Marini e Sophia Berto;

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti.

Non solo, durante la semifinale è tempo anche di ripescaggio per le coppie eliminate: tra loro solo per una si riaprono le porte del dance show. Quale coppia rientrerà in gara? La seconda e decisiva semifinale ci sarà il 14 dicembre, e i due vincitori delle due semifinali si sfideranno durante la finale del 21 dicembre 2024.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è il sabato in prima serata su Rai1.