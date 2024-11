Desta clamore mediatico l’allontanamento di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle, come la conseguente sostituzione del ballerino professionista con Samuel Peron. E, in vista della prima puntata che lo anticipa “grande assente” al dancing show, il maestro di danza torna a parlare di sé, rompendo il silenzio mediatico.

Angelo Madonia: la verità-social del professionista uscente di Ballando con le stelle 2024

É un Angelo Madonia intimista, il mittente del messaggio – tra i trend di discussione virali via social – dopo il suo allontanamento da Ballando con le stelle. “Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa – esordisce il ballerino ed ex partner di ballo in TV di Federica Pellegrini, nel messaggio postato via Instagram-. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto”.

Rispetto all’allontanamento dal dancing show del sabato sera poi, le parole nel messaggio si fanno sempre più introspettive:

“É per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro –scrive ancora, nella caption della foto-simbolo della coppia formata con la nuotatrice. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni”.

Tra le righe del post, a margine dell’uscita di scena da Ballando con le stelle seguita alla tensione vissuta con la giuria del dancing show e al conseguente imbarazzo della Pellegrini, Angelo Madonia ammette di non essere un uomo di comunicazione, definendosi però un professionista del ballo.

Non a caso, non fa mistero che alcune dinamiche della produzione del format, indipendentemente dalla sfera professionale, lo abbiano colto impreparato: “Riconosco i miei limiti – aggiunge tra le righe del post divenuto virale sui social, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco.”.

L’intervista, dopo l’addio a Ballando con le stelle

Intervistato dal Corriere, il professionista di ballo spiega che il suo allontanamento da Ballando con le Stelle sia stata una decisione maturata dalla produzione e l’azienda di trasmissione Rai del dancing-show:

“È stata una doccia fredda – chiarisce Angelo Madonia. Io sono un professionista della danza, non sono bravo nella comunicazione. Non è stato considerato il lavoro che ho fatto. Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso”.

Ripensando all’esperienza dal triste epilogo, terrebbe lontana Federica dalle dinamiche di tensione alla base della sua uscita dal programma: “Umanamente sono cascato nelle “trappole” e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi”.

Il tango registrato con la Pellegrini nella puntata d’epilogo della sua avventura televisiva, è stato a suo avviso un momento educativo e performance di corretta esecuzione di ballo, al di là delle tensioni avute con la giuria. “Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione. -conclude l’uscente di Ballando con le stelle. Che devo fare? Lo riconosco e basta. Accetto la decisione. Non so se è un provvedimento giusto per mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. E’ giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene più opportuno”.