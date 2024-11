E’ da poco calato il sipario sulla settima puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della settima puntata

Una puntata ricca di colpi di scena e scontri, quella andata in onda questa sera su Rai 1 durante la settima serata dello show Ballando con le Stelle.

Lo scontro avviene tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. Bruganelli e Aloia si esibiscono sulle note di un tango.

Fabio Canino apprezza, la presidente di giuria Smith commenta dicendo: “La migliore coreografia fatta fino ad adesso“.

Fra la Lucarelli e Bruganelli parte lo scontro.

Lucarelli: “Cosa c’è da capire di te?”, Bruganelli: “Tanto! Però se vuoi puoi scriverlo sul tuo profilo a pagamento. Più di una volta hai scritto di me in un profilo a pagamento” (si riferisce alla newsletter di Selvaggia Lucarelli, ndr). Lucarelli: “Farsi pagare per il proprio lavoro è un delitto? Io non ho avuto fidanzati e mariti ricchi, quindi mi guadagno da vivere“, Bruganelli: “Però c’è sempre tempo per averli“, Lucarelli: “Lascerei cadere qui la volgarità del commento“.

Dopo qualche esibizione arriva il momento dei ballerini per una notte di questa settimana che sono Simona Ventura e il marito Giovanni Terzi, ex concorrenti del programma durante la scorsa edizione. Tre balli per loro sulle note delle canzoni: “Your Song”, “Mambo Italiano” e “Gli Amori”.

La settimana prossima torna la prova speciale. Oltre al numero di puntata, ci sarà un secondo ballo. Il ballo in questione è dedicato ad una persona speciale.

Barbareschi dedicherà “La vita è adesso” di Baglioni a sua sorella

Furkan dedica alla mamma “Mamma mia” degli Abba

Anna Lou alla nonna “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti

Ossini alla moglie e ai figli “Erba di casa mia” di Ranieri

Bruganelli al figlio Davide “Supereroi” a Mr. Rain

Pellegrini a suo marito Matteo “All of me” di John Legend

Guaccero a suo papà “I tuoi particolari” di Ultimo

Paolantoni alla sorella “Tracce di te” di Francesco Renga

Marini dedica a se stesso “It’s my life” dei Bon Jovi

Nargi alla nonna “Gocce di memoria” di Giorgia.

Ballando con le Stelle 2024, eliminati di puntata e classifica coppie di sabato 9 novembre

Si arriva al momento del tesoretto. Matano assegna il tesoretto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, ma Rossella Erra dai tribuni del popolo lo spacca dividendolo con Federica Nargi e Luca Favilla che, dunque, si confermano in vetta.

Passiamo ora alla classifica finale della quinta puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda sabato 9 novembre 2024:

FEDERICA NARGI – LUCA FAVILLA: 75 PUNTI BIANCA GUACCERO – GIOVANNI PERNICE: 69 PUNTI TOMMASO MARINI – SOPHIA BERTO: 48 PUNTI FEDERICA PELLEGRINI – ANGELO MADONIA: 45 PUNTI ANNA LOU CASTOLDI – NIKITA PEROTTI: 44 PUNTI LUCA BARBARESCHI – ALESSANDRA TRIPOLI: 44 PUNTI FRANCESCO PAOLANTONI – ANASTASIA KUZMINA: 35 PUNTI SONIA BRUGANELLI – CARLO ALOIA: 33 PUNTI MASSIMILIANO OSSINI – VEERA KINNUNEN: 27 PUNTI FURKAN PALALI – ERICA MARTINELLI: 25 PUNTI

Allo spareggio finale vanno:

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

Massimiliano Ossini e Vera Kinnunen

Furkan Palali ed Erica Martinelli

Ad essere eliminata dalla gara di questa sera è la coppia formata da: Furkan Palali ed Erica Martinelli.