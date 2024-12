E’ da poco calato il sipario sulla decima puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto della decima puntata

Una puntata ricca di colpi di scena e scontri, quella andata in onda questa sera su Rai 1 durante la decima serata dello show Ballando con le Stelle. Questa settimana i concorrenti hanno dovuto affrontare una nuova prova di ballo “Speciale”. Luca Barbareschi con Certe notti ha dovuto ballare un valzer; Tommaso Marini con The show must go on si è esibito in un paso doble; Federica Pellegrini con The final contdown ha ballato un paso doble; Bianca Guaccero sulle note di Combattente si è cimentata in un tango; Federica Nargi con Di sole e d’azzurro ballerà ha ballato un valzer; Anna Lou Castoldi con Il regalo più grande si è cimentata in un valzer.

La puntata ha visto anche il ritorno di uno dei maestri più amati di Ballando: Samuel Peron, chiamato a sostituire Angelo Madonia dopo l’allontanamento da programma dell’ex maestro di ballo di Federica Pellegrini. Peron è però infortunato. Ad accompagnare la Pellegrini è Pasquale La Rocca.

Durante la serata si è avuto anche il ripescaggio tra le coppie eliminate. Una volta chiuso il televoto, ad essere eliminate sono le seguenti coppie: I Cugini di Campagna – Rebecca Gabrielli; Alan Friedman – Giada Lini; Sonia Bruganelli – Carlo Aloia; Furkan Palali – Erica Martinelli.

Ad andare allo spareggio per il rientro in gara a questo punto ci sono: Francesco Paolantoni con Anastasia Kuzmina e Massimiliano Ossini con Veera Kinnunen. A passare il turno è: FRANCESCO PAOLANTONI E ANASTASIA KUZMINA ALL’UNDICESIMA PUNTATA.

Ballando con le Stelle 2024, classifica coppie di sabato 23 novembre

Passiamo ora alla classifica finale della nona puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda in prima serata sabato 30 novembre 2024. Ecco le posizioni in classifica:

1° FEDERICA NARGI – LUCA FAVILLA 39 punti

2° BIANCA GUACCERO – GIOVANNI PERNICE 38 punti

3° FEDERICA PELLEGRINI – PASQUALE LA ROCCA 37 punti

4° ANNA LOU CASTOLDI – NIKITA PEROTTI 36 punti

5° TOMMASO MARINI – SOPHIA BERTO 35 punti

6° LUCA BARBARESCHI – ALESSANDRA TRIPOLI 34 punti

Chi è stato eliminato questa sera a Ballando con le Stelle 30 novembre 2024

Il secondo tesoretto di stasera da Alberto Matano va a Federica Pellegrini e Pasquale la Rocca. Rossella Erra dimezza i 50 punti regalandone 25 a Tommaso Marini e Sophia Berto. Pellegrini balza in prima posizione e Marini alla seconda. In 11a puntata vanno tutte le coppie senza eliminazioni o ballottaggi, ma la coppia più votata è quella di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. A loro il vantaggio di partire fra due settimane con 30 punti bonus.

Nessuna coppia è stata eliminata.