E’ da poco calato il sipario sull’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata.

Ballando con le Stelle 2024, il racconto dell’ottava puntata

Una puntata ricca di colpi di scena e scontri, quella andata in onda questa sera su Rai 1 durante l’ottava serata dello show Ballando con le Stelle.

Ballerini per una notte questa settimana sono Massimiliano Gallo ed Elettra Lamborghini, che pur con alcune perplessità, firma il contratto di Paolo Belli per la prossima edizione. Forse come dice Lucarelli il problema potrebbe essere il cachet, altrimenti potrebbe non essere così improbabile vederla a Ballando come concorrente.

Assegnazione del tesoretto

Finite le esibizioni sulla pista da ballo, Alberto dà metà tesoretto a Luca Barbareschi, Rossella Erra dona l’altra metà a Federica Pellegrini. Si aggiorna così la classifica.

Ballando con le Stelle 2024, classifica coppie di sabato 16 novembre

Passiamo ora alla classifica finale dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2024 andata in onda in prima serata sabato 16 novembre 2024. Ecco le posizioni in classifica:

1° FEDERICA NARGI – LUCA FAVILLA: 80

2° LUCA BARBARESCHI – ALESSANDRA TRIPOLI: 74

3° FEDERICA PELLEGRINI – ANGELO MADONIA: 69

4° BIANCA GUACCERO – GIOVANNI PERNICE: 67

5° MASSIMILIANO OSSINI – VEERA KINNUNEN: 54

6° TOMMASO MARINI – SOPHIA BERTO: 46

7° FRANCESCO PAOLANTONI – ANASTASIA KUZMINA: 30

8° ANNA LOU CASTOLDI – NIKITA PEROTTI: 29

9° SONIA BRUGANELLI – CARLO ALOIA: 21

Chi è stato eliminato questa sera a Ballando con le Stelle 16 novembre 2024

I concorrenti che vanno allo spareggio questa settimana sono: Anna Lou Castoldi, Sonia Bruganelli e Francesco Paolantoni. Lo spareggio tra i tre viene rinviato in testa alla puntata che andrà in onda la prossima settimana.

Termina qui quindi l’ottava serata di Ballando con le Stelle. Nessuno dei concorrenti è stato eliminato questa settimana dalla gara.