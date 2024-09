Tutto pronto per la diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle 2024, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme tutte le coppie di concorrenti, ma anche i maestri, il cast e la giuria della nuova edizione!

Ballando con le Stelle 2024, quando inizia su Rai1?

Si stanno scaldando i motori per la nuova stagione di “Ballando con le Stelle 2024“, il dance show condotto per il diciannovesimo anno consecutivo da Milly Carlucci con la complicità di Paolo Belli. Un’edizione, per l’appunto la 19esima, che si preannuncia imperdibile con un cast di ballerini, concorrenti e maestri davvero esplosivo! Ma quando inizia Ballando con le Stelle? Prima di tutto segnate in agenza la data di partenza della nuova stagione di Ballando: da sabato 28 settembre 2024 appuntamento con la prima puntata!

Passiamo poi a scoprire tutte le coppie di ballerini-maestri e concorrenti di Ballando con le stelle 2024 scelti come sempre da Milly Carlucci con la complicità del suo team di autori e collaboratori. Curiosi di scoprire le coppie di ballerini professionisti e concorrenti di Ballando?

Ballando con le stelle 2024, coppie e ballerini della nuova edizione

Ecco le coppie di concorrenti e ballerini-maestri della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2024:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

e Giovanni Pernice Federica Nargi e Luca Favilla

e Luca Favilla Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

e Alessandra Tripoli Sonia Bruganelli e Carlo Aloia

e Carlo Aloia Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina

e Anastasia Kuzmina Furkan Palali ed Erica Martinelli

ed Erica Martinelli Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

e Nikita Perotti Tommaso Marini e Sophia Berto

e Sophia Berto Federica Pellegrini e Angelo Madonia

e Angelo Madonia Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli

e Rebecca Gabrielli Nina Zilli e Pasquale La Rocca

e Pasquale La Rocca Alan Friedman e Giada Lini

e Giada Lini Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen

Ballando con le stelle 2024, cast e giuria

Dopo aver scoperto tutti i nomi dei concorrenti e ballerini di Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci ha rivelato anche i nomi dei giurati chiamati a giudicare e valutare le prove di ballo sulla pista. Giuria vincente non si cambia verrebbe da dire, visto che la padrona di casa ha confermato in toto come giurati:

Carolyn Smith

Guillermo Mariotto

Fabio Canino

Ivan Zazzaroni

Selvaggia Lucarelli.

Confermata quindi la Lucarelli dopo le voci di un possibile “arrivederci” smentito da Milly Carlucci che sui social ha detto: «per lei è la sua nona volta come giurata. Ma perché avere paura di Selvaggia? Lei è simpatica, intelligente, piena di umorismo. E poi, che sarà mai un ruggito di Selvaggia? Lei è del leone».

L’appuntamento con Ballando con le Stelle 2024 è da sabato 28 settembre in prime time su Rai1!