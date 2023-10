Simona Ventura e Giovanni Terzi sono pronti a mettersi in gioco nella nuova edizione di Ballando con le Stelle 2023, in onda da sabato 21 ottobre in prima serata su Rai 1. La presentatrice sarà in coppia con Samuel Peron mentre il suo compagno con Giada Lini. Saranno infatti due concorrenti separati. Vediamo insieme cosa ci ha detto.

Ballando con le Stelle, intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi

Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato in esclusiva Simona Ventura e Giovanni Terzi, durante la conferenza stampa di presentazione del programma. La conduttrice di Citofonare Rai2 insieme a Paola Perego, ci ha raccontato come sono andati questi giorni di prove prima di scendere in pista.

“Questi giorni di prove sono andati bene anche se ci vediamo pochissimo, questo è l’unico dispiacere. Però è come quando uno accompagna la sua fidanzata al lavoro, io accompagno lui. Abbiamo degli orari completamente diversi. Meno male che abbiamo la stessa macchina così la dividiamo“.

Giovanni Terzi: “È così, noi pensavamo finalmente di poter fare una cosa insieme veramente, di poter essere 24 ore su 24 a contatto invece la bravissima Milly Carlucci ci ha separato in tutto. Se lei viene al mattino, io vengo di pomeriggio; se io arrivo di pomeriggio lei invece ha le prove la mattina. Ci aiutiamo nei trasporti“.

Come ve la cavate con il ballo?

Simona Ventura: “Intanto diciamo che Giovanni è un intellettuale quindi gli ambienti di riferimento in cui ‘sguazza’ sono altri, dal giornalismo alla scrittura. Però si sta dando molto da fare, si sta impegnando e come in tutte le sue cose mette il massimo dell’impegno perché vuole vincere. Sono un po’ arrugginita però il retaggio, l’emozione, la gioia che ti viene di poter sgranchirsi le gambe sulla pista è una grande soddisfazione“.

Giovanni Terzi: “Più che vincere io voglio far capire che l’impegno è un elemento fondamentale per affrontare ogni cosa. E se devo rispondere a quello che fa Simona, nonostante lei sia una donna di spettacolo, di televisione, un’artista, come si sta impegnando lo stesso per questa trasmissione per imparare a ballare, per imparare i passi, è eccezionale. La professionalità di Simona la vedo anche in questo momento dove uno dice so ballare, so fare i passi. E invece no, è sempre lì come un generale prima delle sue truppe a ballare e imparare“.

Immagino che a casa il tifo sia diviso.

Giovanni Terzi: “No. A casa ci sono i gruppi di ascolto dei nostri ragazzi che tifano per tutti e due. Siccome per fortuna ci sono tre voti, noi abbiamo dato l’imposizione di votare per la famiglia. Un voto lo hanno libero e posso scegliere senza dircelo. Siamo uniti in tutto da questo punto di vista“.

Simona Ventura: “Siamo fortunati perché abbiamo organizzato tutto in modo che i ragazzi grandi e i più piccoli siano super accuditi. Sono anche bravi perché ci fanno vivere questa avventura con grande serenità“.

Simona, tu hai una forte personalità. Il pubblico ha subito pensato che potrebbero esserci degli scontri con Selvaggia Lucarelli.

“Intanto sono stata la prima a far lavorare Selvaggia in televisione quindi la conosco dal 2001, parliamo di più di vent’anni. Abbiamo già avuto i nostri scontri e i nostri litigi. Sinceramente ci conosciamo e ci stimiamo. Se dovessimo dirci qualcosa, lo diremo. Sarà molto divertente questo confronto“.

Sei stata al tavolo di Che tempo che fa che ha riscosso uno straordinario successo sul Nove. Te lo saresti mai aspettato? La RAI ha fatto un errore con Fazio?

“Io Sì. Intanto devo ringraziare la Rai perché mi ha lasciato andare perché avendo due contratti con la Rai senza il loro ok non ci sarei potuta andare. E di questo li ringrazio. Devo dire la verità cambiare anche casacca per molti giocatori fa bene, il Nove ha fatto un ascolto mostruoso e per Fabio lo ha meritato perché lui è un brand, è un grandissimo della televisione ed è andato in una piattaforma e l’ha rivoluzionata a suo modo. La gente ha scelto lui e non tanto la squadra. È questo è molto bello per un professionista come lui, questo risultato lo ha rinfrancato sia a lui che alla sua squadra e meritano nuove motivazioni e sfide come queste“.