Ballando con le stelle 2023 torna in prima serata su Rai1 con una nuova imperdibile puntata. Il dance show di successo condotto da Milly Carlucci è pronto a regalare nuove emozioni ancora una volta a passo di danza. Ecco le anticipazioni, il cast, la giuria, i concorrenti, gli eliminati e il ballerino per una notte di stasera, sabato 2 dicembre 2023.

Ballando con le stelle 2023, eliminati e giuria di sabato 2 dicembre 2023

Sabato 2 dicembre dalle ore 20.35 appuntamento con una nuova puntata di Ballando con le stelle, lo “show dance” amato dal pubblico e condotto da Milly Carlucci, accompagnata come sempre da Paolo Belli. La finale è sempre più vicina e le coppie sono pronte a sfidarsi sulla pista da ballo per conquistare la vittoria. A bordo pista gli eliminati delle puntate precedenti: Paola Perego e Angelo Madonia, Ricky Tognazzi e Tove Villfor, Rosanna Lambertucci e Simone Casula.

Tutti i protagonisti rimasti ancora in gara dovranno ancora una volta confrontarsi con il voto della giuria capitanata da Carolyn Smith. Al fianco della ballerina e coreografa ritroviamo: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Immancabile il giudizio dei tribuni del popolo Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira che hanno un ruolo importantissimo: dividere i punti del tesoretto assegnato da Alberto Matano, conduttore de “La vita in diretta”. Non solo, anche il pubblico da casa può esprimere il suo parere votando tramite i social ufficiali del programma.

Ballando con le stelle 2023, cast e coppie in gara

Dopo l’eliminazione di Paola Perego e Angelo Madonia, a Ballando con le Stelle 2023 prosegue la corsa verso la finale di sabato 23 dicembre. Ecco le esibizioni dei concorrenti ancora in gara. Ecco le coppie ancora in gara:

Sara Croce e Luca Favilla;

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova;

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina;

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu;

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando;

Simona Ventura e Samuel Peron;

Wanda Nara con Pasquale La Rocca

Al termine della puntata una delle coppie in gara potrebbe essere eliminata. Per tutti gli eliminati ricordiamo sarà data la possibilità di rientrare in gara con il ripescaggio.

Ballerino per una notte della puntata del 2 dicembre 2023

Durante la puntata di sabato 2 dicembre 2023 spazio anche gli ospiti. Ballerino per una notte stasera una coppia del cinema italiano. Si tratta di Lillo (pseudonimo di Pasquale Petrolo) e l’attrice Anna Foglietta, protagonisti del film fantasy di Natale “Elf me” diretto da Younuts. Le sorprese non finiscono qui, visto a scendere in pista come ballerini per una notte ci saranno anche Antonio Orefice, Giulia Luzi, Maria Esposito e Mattia Zenzola protagonisti dell’attesissimo “Mare Fuori Musical” ispirato alla serie cult di Rai2.

Infine torna il torneo “Ballando con te”, dedicato alla gente comune con la sfida tra Angela Santuzzo (Napoli) e la coppia di Napoli formata dai ballerini di 9 anni Nicolò Ruggero e Assunta Lucenti.

L’appuntamento con Ballando con le Stelle è per sabato sera su Rai1.