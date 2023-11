È andata in onda ieri sera la terza puntata di Ballando con le Stelle 2023, il dance show di successo presentato da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una lunga diretta che ha visto scendere sulla pista da ballo tutte le coppie di concorrenti di questa diciottesima edizione. Tanto spettacolo in una puntata che ha regalato tantissime emozioni. Scopriamo insieme cosa è successo e chi sono gli eliminati della terza puntata di sabato 4 novembre 2023.

Ballando con le Stelle 2023, il racconto della terza puntata

Milly Carlucci apre la terza puntata di Ballando con le Stelle 2023 sulle note di “Una storia importante” di Eros Ramazzotti. Un omaggio al cantante per il suo compleanno. “Un buon compleanno a Eros per i suoi 60 anni“ – dichiara la conduttrice. Si passa poi ai consueti saluti alla giuria composta da: Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith(presidente di giuria), Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Segue poi la presentazione tribuni del popolo e del principe del tesoretto Alberto Matano. Fabio Canino rivolge un messaggio di forza al popolo toscano (lui lo è) in seguito alla drammatica alluvione delle scorse ore.

Durante la serata la padrona di casa invita tutte le coppie in pista per eseguire i balli scelti per questa puntata. Le coppie attualmente in gara sono quelle di: Lino Banfi e Alessandra Tripoli; Sara Croce – Luca Favilla; Antonio Caprarica – Maria Ermachkova; Rosanna Lambertucci – Simone Casula; Teo Mammucari – Anastasia Kuzmina; Carlotta Mantovan – Moreno Porcu; Paola Perego – Angelo Madonia; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Giovanni Terzi – Giada Lini; Ricky Tognazzi – Tove Villfor; Simona Ventura– Samuel Peron; Wanda Nara – Pasquale La Rocca.

Lino Banfi si ritira dalla gara?

Dopo la struggente esibizione di Lino Banfi e Alessandra Tripoli, una Rumba su “I migliori anni della nostra vita”, il pubblico si alza in piedi alla fine per un lungo applauso. Dopo aver ricevuto un buon risultato da parte dei giudici, Lino Banfi prende parola e apre un discorso annunciando la scelta di voler lasciare la gara.

La motivazione di Banfi: “Cosa potrei ottenere di più io di tutto quello che ho ricevuto in queste tre puntate? Voglio lasciare a chi merita più di me perché sembra che io sia avvantaggiato“. Milly blocca e media sulla situazione: “Sì, io ti vedo nella settimana nei momenti di sconforto, ma ti chiedo di poterci riflettere. Ti prego, mi metterei anche in ginocchio. Non prendiamo una decisione adesso, medita un attimo. Il pubblico vuole che tu rimanga” e anche i giudici chiedono al concorrente di poter rimanere in gara.

Ballando con le Stelle 2023, classifica coppie di sabato 4 novembre 2023

Ma passiamo ora alla classifica finale della terza puntata di Ballando con le Stelle 2023.

Wanda Nara e Pasquale La Rocca (56 punti) Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (45 punti) Carlotta Mantovan e Moreno Porcu (44 punti) Simona Ventura e Samuel Peron (41 punti) Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (38 punti) Lino Banfi e Alessandra Tripoli (33 punti) Sara Croce e Luca Favilla (32 punti) Paola Perego e Angelo Madonia (31 punti) Giovanni Terzi e Giada Lini (28 punti) Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (24 punti) Ricky Tognazzi e Tove Villfort (21 punti) Rosanna Lambertucci e Simone Casula (18 punti)

Alberto Matano dà il tesoretto (a sorpresa) alla coppia Sara Croce – Luca Favilla. Rossella Erra spacca i 50 punti a metà regalandone la metà a Ricky Tognazzi e Tove Villfor.

Ballando con le Stelle 2023, eliminati terza puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene svelata la classifica finale completa della terza puntata di Ballando con le Stelle. Ecco la classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Sara Croce e Luca Favilla (57 punti)

Wanda Nara e Pasquale La Rocca (56 punti)

Ricky Tognazzi e Tove Villfort (46 punti)

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina (45 punti)

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu (44 punti)

Simona Ventura e Samuel Peron (41 punti)

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova (38 punti)

Lino Banfi e Alessandra Tripoli (33 punti)

Paola Perego e Angelo Madonia (31 punti)

Giovanni Terzi e Giada Lini (28 punti)

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando (24 punti)

Rosanna Lambertucci e Simone Casula (18 punti)

Concorrenti della prossima puntata

Passano alla prossima puntata:

Ricky Tognazzi e Tove Villfor

Sara Croce e Luca Favilla

Wanda Nara e Pasquale la Rocca

Carlotta Mantovan e Moreno Porcu

Lino Banfi e Alessandra Tripoli

Simona Ventura e Samuel Peron

Paola Perego e Angelo Madonia

Antonio Caprarica e Maria Ermachkova

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando

Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina

Rosanna Lambertucci – Simone Casula e Giovanni Terzi – Giada Lini faranno lo spareggio nella prossima puntata, sabato prossimo. Nessun eliminato.