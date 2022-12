Una finale molto accesa questa sera su Rai 1 quella di Ballando con le Stelle 2022, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, che eccezionalmente va in onda di venerdì 23 dicembre 2022. Ancora una volta gli animi si scaldano soprattutto tra i giurati, tanto che Selvaggia Lucarelli “minaccia” di lasciare lo studio: «Se volete vado a casa, mi sono stancata».

Ballando con le Stelle 2022: Selvaggia Lucarelli “minaccia” di lasciare lo studio

A scendere in pista questa sera durante la finale di Ballando con le Stelle 2022 sono Rosanna Banfi e Simone Casula, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca (ripescati), Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Iva Zanicchi e Samuel Peron.

Come sempre i concorrenti si sottopongono al giudizio della giuria formata da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, e del pubblico da casa attraverso i social. Dopo la bachata sensuale messa in scena dalla coppia formata da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Selvaggia Lucarelli è chiamata a giudicare il ballo appena eseguito.

Selvaggia Lucarelli alla finale di Ballando con le Stelle 2022: «Se volete vado via».

La giurata non riesce nemmeno a dire tre parole che subito viene interrotta, e ancora una volta dai “buu” da parte del pubblico in sala durante il suo giudizio. Selvaggia Lucarelli a questo punto sbotta e dice: «Questo teatrino è diventato stucchevole. Cosa posso dire? Che sono bravi? Bravi. Non riesco a parlare. La persona che fa fare le smorfie al pubblico per cortesia evita di farle fare. Se volete vado via. Volete che vado via? Mi sono stancata!».

Video dell’intervento di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2022

Ecco di seguito il video con l’intervento di Selvaggia Lucarelli durante la finale di Ballando con le Stelle 2022.