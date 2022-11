Si è conclusa anche la settima puntata di Ballando con le Stelle 2022, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme chi sono gli eliminati della settima puntata e tutto quello che è successo durante la lunga diretta televisiva andata in onda sabato 19 novembre 2022.

Ballando con le Stelle 2022, il racconto della puntata del 19 novembre

Milly Carlucci apre la settima puntata di Ballando con le Stelle 2022 in onda sabato 19 novembre 2022, rivolgendo un pensiero a Selvaggia Lucarelli, presente in studio nel suo ruolo di giurata. La giornalista è stata colpita oggi dal lutto per la perdita dell’amata mamma. Visibilmente commossa la Lucarelli non nasconde gli occhi lucidi.

La puntata prosegue con la gara di ballo ed il terzo “duello” a suon di coreografie, del torneo “Ballando con te” riguardante il programma “Ballando on the road”, il fortunato spin-off di “Ballando con le stelle”. I ballerini che si sono sfidati questa sera sono: la coppia formata da RICCARDO MARZARO e MARTA POSHYVAK contro la SPINKIDS DANCE ACADEMY. Tra loro a vincere sono SPINKIDS DANCE ACADEMY.

Subito dopo, Milly Carlucci chiama i concorrenti per una prova speciale: gli uomini dovranno esibirsi ballando la Polka mentre le donne la danza del ventre. Alessandro Egger e Tove Villfor prendono il bonus di 10 punti per la prova della polka. Per la danza del ventre a prendere i 10 punti sono: Ema Stokholma e Angelo Madonia. Dopo la prova speciale, le coppie sono scese nuovamente in pista per sottoporsi, come di consueto al voto della giuria di qualità composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Milly Carlucci sul caso Montesano

A metà della settima puntata di Ballando con le Stelle 2022, arriva il momento di affrontare e fare chiarezza sul caso Enrico Montesano. La padrona di casa Milly Carlucci si prende un po’ di tempo in diretta al centro della pista per affrontare la questione che ha tenuto banco tutta la settimana. La conduttrice dice: “Siamo una famiglia, non volevamo offendere nessuno” (Qui il discorso completo di Milly Carlucci).

Ballando con le Stelle 2022, classifica coppie di sabato 19 novembre 2022

Ma passiamo ora alla classifica finale della settima puntata di Ballando con le Stelle 2022. Dopo l’esibizione di tutte le coppie e il voto della giuria unito a quello del televoto da casa, ecco la classifica provvisoria del 19 novembre:

Ema Stokholma e Angelo Madonia con 53 punti Gabriel Garko e Giada Lini 49 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 47 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 43 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 42 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 34 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 31 punti

Questa settimana al tesoretto conquistato dai ballerini per una notte, e cioè I Ricchi e Poveri, viene aggiunto un secondo tesoretto di 10 punti conquistato grazie a Bobby Solo viene. Il tesoretto quindi di 60 punti viene assegnato da Alberto Matano. Matano ha premiato la coppia formata da Alessandro Egger e Tove Villfor. Rossella Erra in rappresentanza della giuria popolare, invece, ha dato il suo voto alla coppia formata da Gabriel Garko e Giada Lini.

Ballando con le Stelle 2022, eliminati settima puntata

Dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano, viene annunciata la classifica finale della settima puntata di Ballando con le Stelle.

Classifica dopo l’assegnazione del tesoretto:

Gabriel Garko e Giada Lini 79 punti Alessandro Egger e Tove Villfor con 77 punti Ema Stokholma e Angelo Madonia con 53 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron con 43 punti Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 42 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 34 punti Alex Di Giorgio e Moreno Porcu con 31 punti

Milly Carlucci chiama a centro pista Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina, Rosanna Banfi con Simone Casula e Alex Di Giorgio con Moreno Porcu per uno spareggio.

La coppia eliminata di questa puntata è quelle formate da: Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina.

Ricordiamo che dalla prossima settimana, Ballando con le Stelle inizierà alle 22.00 per dare spazio ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Ecco di seguito il calendario delle prossime puntate di Ballando con le Stelle 2022 e gli orari: