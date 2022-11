Milly Carlucci da’ inizio alla settima puntata di con un ringraziamento speciale a Selvaggia Lucarelli per essere presente al suo posto di giurata di Ballando con le stelle 2022, nonostante il grave lutto che ha colpito poche ore fa la sua famiglia. Poche ore prima della ridetta infatti, la giornalista e giurata dello show di Rai 1 ha reso nota la notizia della scomparsa dell’amata madre, Nadia Agen.

Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle dopo la morte della madre, Milly Carlucci la ringrazia per la presenza

Una serata senza ombra di dubbio molto difficile quella andata in onda questa sera per Selvaggia Lucarelli, presente nello studio di Ballando con le Stelle 2022 a poche ore dalla morte dell’amata madre Nadia Agen. La conduttrice Milly Carlucci ha voluto farle sentire la sua vicinanza con un gesto molto apprezzato anche sui social. La madre della giornalista, è morta di Covid questa mattina. La Lucarelli ne ha dato notizia proprio oggi pomeriggio con un commovente post pubblicato sui suoi profili social.

Le parole di Milly Carlucci rivolte a Selvaggia Lucarelli

In apertura della settima puntata, la conduttrice Milly Carlucci ha preso per sé qualche secondo per ringraziare della presenza, nonostante il lutto subito, Selvaggia Lucarelli e stringerle la mano: “Siamo, un po’ come nella canzone, i clown che sorridono sempre. Ci capita di essere in pista, davanti a voi, anche nei momenti difficili della nostra vita. E dobbiamo continuare a sorridere. Per questo voglio stringere la mano a Selvaggia”. La Lucarelli, tentando di accennare un sorriso, l’ha ringraziata per il bel gesto della conduttrice.

La morte di Nadia, madre di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, oggi pomeriggio, nel comunicare la scomparsa della madre Nadia Agen ha scritto sui suoi account social un commovente messaggio: “Questa mattina presto mia madre, Nadia, è morta. È morta di Covid e di compromessi. Quali compromessi? Quelli che tutti abbiamo accettato per continuare a vivere, lasciando inevitabilmente indietro qualcuno”, ha aggiunto Lucarelli, riferendosi, in particolare, a ‘quelli come lei’ e cioè i soggetti ‘fragili’. Non sono arrabbiata, perché io stessa ho ripreso il passo veloce di chi ha urgenza di vivere. E so che mia madre, che era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il mondo, avrebbe barattato- anche consapevolmente- il suo sacrificio per il nipote che torna a scuola, per me che torno a viaggiare, per suo marito che può passeggiare nel parco, per la vita di tutti che ricomincia a germogliare. Mi piace pensare che se ne sia andata all’alba per questo: per salutarci tutti e augurarci una bella giornata, ‘correte, non vi preoccupate per me’. Come era lei, come ha vissuto”.