Al via sabato 16 ottobre la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Nonostante il taglio del budget del 15%, la padrona di casa Milly Carlucci è riuscita a comporre un cast che terrà sicuramente incollato il pubblico a casa. Noi di SuperGuida TV abbiamo partecipato in presenza alla conferenza stampa di presentazione. Oltre al cast, erano presenti Milly Carlucci e il direttore di Raiuno Stefano Coletta.

Ballando con le Stelle 2021: la conferenza stampa, le dichiarazioni

Milly ha dichiarato che il concorrente più difficile da convincere è stato Albano: “L’uomo che mi ha fatto penare di più al mondo, l’uomo degli appuntamenti all’aeroporto”. Il cantante scherzando ha replicato: “Milly ha insistito, ma io non volevo per non mettere a rischio la mia carriera dignitosa da cantante”.

Confermati gli opinionisti a bordocampo, Alberto Matano e Roberta Bruzzone, e la signora Rossella Erra come tribuno del popolo. Tra le novità Alessandra Mussolini. Ballerino per una notte della prima puntata sarà Pippo Baudo: “È la storia della televisione, è il personaggio a cui tutti noi dobbiamo qualcosa; gli dedicheremo un medley con le sue canzoni; non vedo l’ora di averlo qui”, ha dichiarato Milly Carlucci.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Milly Carlucci se nella definizione del cast di quest’anno ci sia stato un diverso approccio e se invece delle storie si siano privilegiati i personaggi. Lei ha spiegato: “Il cast si crea ogni anno per una serie di congiunzioni astrali, anche. Gli anni scorsi abbiamo cercato storie anche con argomenti non frequentemente discussi in prima serata; per esempio con Lea T abbiamo parlato di una ragazza nata uomo e diventata ragazza. Lo abbiamo fatto con grande semplicità, parlando di amore. Il cast si crea però anche per coincidenze. Quest’anno alcune storie di mio corteggiamento antico sono venute a maturazione e non me le sono fatte sfuggire e così il cast ha preso un’altra direzione”.

Poi abbiamo rivolto una domanda ad Arisa e a Morgan sul loro passaggio da giudici a concorrenti di un talent. Morgan ha voluto sottolineare come il termine giudice non sia di suo gradimento: “Non è incompatibile, la parola giudice non mi è mai piaciuta; a molti ha dato alla testa; e la parola giudicare è pesante, è una cosa difficile. Io non sento di essere stato un giudice, ma un anfitrione. O un insegnante, che è una bella parola. La musica come la danza è una disciplina complessa, bisogna avere maestri per imparare”.

Arisa ha preso poi la parola: “Io ho fatto altre esperienze in ambito musicale, ma mi mancava un pochino l’essere io ad essere giudicata. Voglio capire a che punto sono arrivata io nella mia vita, voglio riuscire a completare la mia professione, voglio imparare a cantare con il corpo”.

Infine, abbiamo rivolto una domanda al direttore di Raiuno Stefano Coletta su un possibile coinvolgimento di Milly Carlucci nell’Eurovision Song Contest. Proprio qualche giorno, la conduttrice in un’intervista aveva manifestato un certo interesse per l’evento. Lui ha dichiarato: “Abbiamo da poco annunciato la città che lo ospiterà, io e Claudio Fasulo abbiamo cominciato in ufficio a fare ragionamenti sulle conduzioni. Con Milly non abbiamo ancora parlato, io con lei parlo solo di contratti, pavimenti e luci. Riguardo alla conduzione di Eurovision siamo all’inizio del lavoro. Il criterio di selezione è la perfetta conoscenza della lingua inglese, sapete che Milly è poliglotta. Ci sarà tempo per selezionare chi condurrà”.

Milly Carlucci si è resa disponibile poi ad avere come ballerini per una notte anche personaggi di Mediaset: “Non posso dare nessuna certezza sui ballerini per una notte, la chiusura dei contratti è sempre una cosa incerta. Noi siamo apertissimi a Barbara, Gerry Scotti, Maria De Filippi, ma non lo so se sia possibile per una questione di esclusive”.

Era circolata anche un’indiscrezione relativa alla presenza di Alessia Marcuzzi nel cast. Al riguardo, Milly Carlucci ha precisato: “Alessia Marcuzzi abbiamo tentato di inserirla nel cast, ma non è stato possibile per via di suoi impegni. Ballerina per una notte? Vedremo, vale la risposta di prima”. Stefano Coletta è stato poi interpellato in merito alla gara di ascolti con “Tu si que Vales”: “Vorrei uscire da questo concetto continuo di sfida, gara, competizione. Milly è stata, insieme a pochi altri conduttori, che ha accolto la mia decisione di riaccendere il sabato sera con lo show nella garanzia più dura, quella autunnale. Milly davvero è stata disponibilissima; il ritardo è dovuto alla programmazione che abbiamo strutturato insieme; siamo partiti con Amadeus, che hanno portato un grande esito di pubblico. Analizzo da anni i dati: da un punto di vista tecnico è chiaro che l’appuntamento seriale di chi ha anticipato potrebbe essere premiato, però il debutto di un nuovo programma si porta anche l’elemento di una volontà dei telespettatori di capire. Quindi, detto che vorrei leggere recensioni sul prodotto e non sulla contabilità spicciola, penso che Ballando si comporterà molto bene. Ognuno fa il suo percorso, a me interessa offrire alla platea una struttura autentica e di qualità. È chiaro che chi è depositato lì ha un vantaggio sul piano della fruizione, però va detto che il debutto di questo Ballando secondo me sta creando attesa e aspettative”.

Anche Milly Carlucci ha voluto esprimere il suo parere: “Iannone sulla moto fa una corsa, la nostra invece non è una corsa; noi facciamo contenuti che devono emozionare; se di un programma si parla anche sui social e per strada allora il programma è un successo; stare nel cuore delle persone è un successo. Questo conta, diventare un amico di famiglia. Poi è chiaro che nel gioco, creato anche ad uso stampa, ci sono dei numeri che contano, ma non è questa la misura di un programma”.

Milly Carlucci ha poi bollato come fake news l’indiscrezione circolata su Morgan in relazione ad un compenso fissato per le prime tre puntate: “Una delle cose che mi piacciono di più nella vita è l’abbattimento del pregiudizio, cioè mettere l’etichetta addosso ad una persona. Mettere etichette ci rassicura. Conosco Marco da molti anni, lo stimo immensamente, è una delle persone più colte che io abbia incontrato; è intelligente e sensibile; c’è un modo di approcciare le persone, alcuni sono per andare volutamente contropelo, per toccare sensibilità scoperte delle persone; io non ho nessuna intenzione di fare questo qui. Ho intenzione di mostrare come dei numeri uno possano attraverso il ballo raccontare qualcosa di diverso di se stessi. Comunque la notizia su Morgan è una fake news”.

Confermato nel palinsesto “Il Cantante Mascherato”. Il direttore Coletta ha spiegato che il programma partirà dopo il Festival di Sanremo e che andrà in onda il venerdì in prima serata.